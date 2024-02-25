"Звучить не дуже весело": Зеленський відповів на запитання про власну "нелегітимність" після травня 2024 року

Український лідер пояснив, звідки "ростуть ноги" у подібних запитань

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого заявив, що у західних та українських політиків немає питань стосовно легітимності його як глави держави. Це російський наратив, який намагається просунути ворожа пропаганда.

Ті українські політики, які її підтримують, займають зрадницьку позицію. Так Володимир Зеленський відповів на питання журналістки про те, щоб він відповів політикам, які є прихильниками нелегітимності його як президента з травня 2024 року, заданий у рамках пресконференції після форуму "Україна. Рік 2024".

Зеленський відповів на запитання про його легітимність

"Щодо легітимності. Це не думка західних політиків, партнерів або когось всередині України. Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки "Сімки" [країн "Групи семи"] мають. Для всіх це, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі. Буде тут Еммануель Макрон [президент Франції] найближчий з "Сімки", можете йому поставити запитання, він відповість. Мало того, що звучить не дуже весело, то мені дехто з них говорить прізвища тих, хто в нас всередині підіймає цей наратив. Погана ідея. Я до цього ставлюсь як до зрадницької позиції до України", ― сказав Зеленський.

Він зазначив, що усі необхідні документи, які підтверджують наявність плану з просування цього наративу, є. Також їх мають деякі західні журналісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке співвідношення сил ЗСУ та російської армії. На це питання відповів Зеленський.