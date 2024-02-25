О войне, мобилизации и планах на 2024 год: главные заявления Зеленского с большой пресс-конференции

Главные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, выступил перед журналистами, где ответил на многие актуальные вопросы.

"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского о поддержке со стороны союзников, ситуации на фронте и украинских потерях.

О ситуации на фронте

Зеленский говорит, что россияне активно давят на направлении Купянска и сохраняют преимущество в артиллерии. Однако сейчас оккупанты делают в среднем почти в 7 раз больше выстрелов, чем украинцы, хотя ранее это соотношение доходило до 1 к 12.

"Это уменьшение их преимущества в количестве, тем не менее преимущество существенное и нам надо прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, когда мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. И тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять или будем терять… 100 метров, 50 метров. К сожалению", — сказал он.

О переговорах

Зеленский говорит, что не хочет, чтобы Украине навязывали какие-либо формы переговоров.

"Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира. Очень важно, что инициатива может идти только от Украины", — сказал он.

При этом он говорит, что российский диктатор не желает идти на переговоры.

"А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?", — добавил он, а также отметил, что у Кремля есть планы по войне до 2030 года.

О потерях на войне

Во время войны всего погибло 31 тысячи украинских военных, сказал Зеленский. При этом он не стал говорить сколько военных получили ранения, поскольку это позволит россиянам представлять численность ВСУ.

Что касается потерь россиян, то цифры доходят до 180 тысяч, а с учетом раненых и вовсе до 500 тысяч.

О Польше

Зеленский надеется, что правительства Киев и Варшава смогут найти решения по разблокированию границы. В противном случае, Украина будет защищать свой бизнес.

При этом он говорит, что протесты фермеров начались не из-за Украины, а из-за внутренней политики ЕС.

"Использовать Украину как давление на европейские институты − просто несправедливо", — сказал он.

О помощи США

В Украине надеются на то, что США примут новый пакет помощи.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить… Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца, это наш запрос", — сказал Зеленский.

Также он прокомментировал вопросы поставки дальнобойного оружия.

"По ATACMS — 300 км. Я не хотел бы говорить о деталях, но мы понимаем, для чего нам это нужно. И Россия понимает, что мы будем с этим делать. И действительно, мы долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно, если можно: я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию", — сказал он.

О мобилизации

Зеленский пока не стал комментировать вопрос усиления мобилизация после принятия нового законопроекта.

"Там подали три тысячи поправок к законопроекту. Пусть депутаты работают, а затем отвечают стране, что будет дальше", — сказал он.

По его словам, новый документ необходим для того, чтобы решить некоторые нерешенные вопросы, вроде демобилизации, ротаций, подготовки и так далее.

О планах на 2024 год

Президент не стал говорить о планах Украины на 2024 год.

"Наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление… Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим", — говорит Зеленский.

О слухах о "нелигитимности" власти Украины после мая 2024 года

"Относительно легитимности (которую он якобы потеряет в начале мая этого года – ред.) – это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" (G7) имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян", — сказал он.

По словам Зеленского, есть документы, которые это подтверждают и они были переданы западным журналистам.

О российских пропагандистах

Зеленский анонсировал подготовку списка российских пропагандистов и представителей подсанкционных компаний, которые продолжают работать в странах Европы. Соответсвующий документ будет передан западным правительствам и скорее всего список попадет к журналистам.

О Навальном

Зеленский отметил, что смерть российского оппозиционера не вызвала какого-либо резонанса среди оппозиции.

"У них был один человек, который мог вести оппозиционную политику. Он за это был в тюрьме. Они его убили. И не надо сейчас говорить, каким образом. Они его убили. Кремль. И где их ответ как общества и общественности? Это же их гражданин. Почему спрашивают меня (о Навальном — ред.). Так спросите у них, он же — их гражданин. Потому что им все равно на это", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов ответил на вопросы журналистов по поводу будущих ударов по России, планах разведки на 2024 год и сбитом российском самолете А-50У.