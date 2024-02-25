Про війну, мобілізацію та плани на 2024 рік: головні заяви Зеленського з великої пресконференції

Головні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, виступив перед журналістами, де відповів на багато актуальних питань.

"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського про підтримку з боку союзників, ситуацію на фронті та українські втрати.

Про ситуацію на фронті

Зеленський каже, що росіяни активно тиснуть на напрямі Куп’янська та зберігають перевагу в артилерії. Однак зараз окупанти роблять у середньому майже в 7 разів більше пострілів, ніж українці, хоча раніше це співвідношення сягало 1 до 12.

"Це зменшення їх переваги у кількості, проте перевага суттєва і нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, коли ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. І тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або втрачатимемо… 100 метрів, 50 метрів. На жаль", — сказав він.

Про переговори

Зеленський каже, що не хоче, щоб Україні нав’язували будь-які форми переговорів.

"Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати переговорів, будь-які формули миру. Дуже важливо, що ініціатива може йти лише від України", — сказав він.

Він каже, що російський диктатор не бажає йти на переговори.

"А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?", — додав він, а також зазначив, що Кремль має плани на війну до 2030 року.

Про втрати на війні

Під час війни загинуло 31 тисяча українських військових, сказав Зеленський. При цьому він не став говорити, скільки військових отримали поранення, оскільки це дозволить росіянам представляти чисельність ЗСУ.

Щодо втрат росіян, то цифри сягають 180 тисяч, а з урахуванням поранених і зовсім до 500 тисяч.

Про Польщу

Зеленський сподівається, що уряди Київ та Варшава зможуть знайти рішення щодо розблокування кордону. Інакше Україна захищатиме свій бізнес.

При цьому він каже, що протести фермерів розпочалися не через Україну, а через внутрішню політику ЄС.

"Використовувати Україну як тиск на європейські інститути – просто несправедливо", — сказав він.

Про допомогу США

В Україні сподіваються на те, що США ухвалять новий пакет допомоги.

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше я зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити… Вони знають, що нам потрібна їхня підтримка протягом місяця, це наш запит", — сказав Зеленський.

Також він прокоментував питання постачання далекобійної зброї.

"По ATACMS — 300 км. Я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо, для чого нам це потрібно. І Росія розуміє, що ми з цим робитимемо. І дійсно, ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів узагальнено якщо можна: я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї", — сказав він.

Про мобілізацію

Зеленський поки не став коментувати питання посилення мобілізації після ухвалення нового законопроєкту.

"Там подали три тисячі поправок до законопроєкту. Нехай депутати працюють, а потім відповідають країні, що буде далі", — сказав він.

За його словами, новий документ необхідний для того, щоб вирішити деякі невирішені питання на кшталт демобілізації, ротацій, підготовки тощо.

Про плани на 2024 рік

Президент не почав говорити про плани України на 2024 рік.

"Наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того, як розпочався контрнаступ… Тому, чим менше людей знає наші плани, тим швидше ми переможемо", — каже Зеленський.

Про чутки про "нелегітимність" влади України після травня 2024 року

"Щодо легітимності (яку він нібито втратить на початку травня цього року – ред.) – це не думка західних партнерів чи когось усередині України, це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки "Сімки" (G7) мають. Всім, у принципі, зрозуміло, що це програма росіян", — сказав він.

За словами Зеленського, є документи, які це підтверджують, і вони були передані західним журналістам.

Про російських пропагандистів

Зеленський анонсував підготовку списку російських пропагандистів та представників підсанкційних компаній, які продовжують працювати у країнах Європи. Відповідний документ буде передано західним урядам і, швидше за все, список потрапить до журналістів.

Про Навального

Зеленський зазначив, що смерть російського опозиціонера не викликала жодного резонансу серед опозиції.

"У них була одна людина, яка могла вести опозиційну політику. Він за це був у в’язниці. Вони його вбили. І не треба зараз говорити, яким чином. Вони його вбили. Кремль. І де їхня відповідь як суспільства та громадськості? Це ж їхній громадянин. Чому запитують мене (про Навального — ред.). Тож запитайте у них, він же їхній громадянин. Тому що їм все одно на це", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов відповів на запитання журналістів щодо майбутніх ударів по Росії, планів розвідки на 2024 рік та збитого російського літака А-50У.