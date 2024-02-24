Дело не в деньгах: Данилов жестко высказался о задержках помощи США (видео)

Украинцы уже 730 дней проливают кровь за свободный мир

Если свободный мир начнет забывать о своих ценностях и начнет фокусировать свое внимание на деньгах, то он проиграет автократам. Поэтому поддержку Украины стоит воспринимать не как помощь, а как участие в экзистенциальной борьбе.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия). Его слова приводит корреспондент "Телеграфа", который присутствовал на мероприятии.

Отвечая на вопрос о том, что в Украине думают по поводу задержки помощи со стороны США, Данилов ответил, что этот вопрос в XXI веке звучит странно.

"США уже не являются главным защитником демократии в мире? США изменили своем мнение?", — спросил он и напомнил, что после Второй мировой войны некоторые страны взяли на себя роль защитников демократических ценностей.

При этом он добавил, что в последнее время в мире о ценностях, вроде свободы, прав человека, достоинства, начинают говорить все меньше, а больше внимания уделяют вопросам денег. Данилов подчеркнул, что в таком случае свободный мир проиграет автократам.

Чиновник добавил, что на протяжении 730 дней украинцы проливают кровь не только за себя, но и за свободный мир.

"Когда вы говорите, что это "помощь", то это будет некорректным высказыванием. Это ваше участие. В нашей общей борьбе. Мы воюем не только за свою свободу, мы воюем за свободу Европы, за те ценности, которые вы постоянно проговариваете. А вам решать, поддерживаете ли вы их, или это какая-то в XXI веке бутафория", — добавил он.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США срочно принять документ о выделении военной помощи Украине, а в противном случае это плохо кончится для американской роли лидера цивилизованного мира. Также он отметил, что это будет серьезной мотивацией для других стран обзавестись своим ядерным оружием.