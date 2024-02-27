Частина українців не отримає субсидії у 2024 році: названі причини

Усього є 10 головних причин для відмови у субсидії

Під час війни українцям продовжують виплачувати житлові субсидії, але претендувати на їх отримання можуть не всі громадяни. Існує список причин, з яких у призначенні субсидії заявнику можуть відмовити.

Підставою для відмови у наданні субсидії може стати, зокрема, наявність щодо нового автомобіля, депозитів або навіть відсутність роботи. Про це пише видання "Вікна".

Головні причини відмови у субсидії

Якщо хоча б один із членів сім’ї офіційно не працює чи не навчається;

Якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімальну;

Якщо заявник не сплачує за комунальні послуги понад три місяці;

Якщо заявник має квартиру площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м;

Важливо врахувати, що ці обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома чи більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.

Є ще деякі причини відмови у субсидії:

Володіння транспортним засобом, якому трохи більше ніж п'ять років.

Якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком не більше 15 років (не стосується наявності причепа або мопеда);

Якщо хтось із членів сім’ї має депозит на суму понад 100 тис. грн;

Якщо сім’я не повернула субсидію, яку було виплачено понад належне;

Якщо протягом останнього року хтось із членів сім’ї здійснив покупку більш ніж на 50 тисяч гривень (це не стосується витрат на лікування та тих, хто протягом попереднього року придбав валюту на суму від 50 тис. грн та вище);

Якщо у складі сім’ї є людина, яка не сплачує аліменти понад три місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які категорії українців можуть розраховувати на призначення субсидії. Озвучено список документів, які знадобляться для подання заяви.