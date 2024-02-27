Введение иностранных войск в Украину: возможно ли это и при каких условиях?

Несмотря на громкий рестарт дискуссий об усилении украинских войск контингентами из других стран и пессимизм, такой сценарий все же возможен

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном введении европейских войск в Украину спровоцировало бурную реакцию с определенными признаками сенсации и международного скандала. Так, на слова французского лидера уже довольно оперативно отреагировали в Альянсе, Украине и Москве. Свои военные позиции озвучили другие европейские партнеры Украины — Великобритания, Германия, Польша, Болгария и многие другие. Впрочем, по факту выходит, что пока только одна европейская страна НАТО допускает такую помощь.

Хотя примечательно, ранее разговоры о возможном использовании иностранных военных контингентов в Украине в войне против России уже велись в Британии, Польше и странах Балтии на уровне некоторых отставных и действующих военных, а также отдельных политиков.

"Телеграф" проанализировал, насколько реалистичным выглядит сценарий усиления Украины иностранными армиями и почему именно Франция внезапно взяла первенство в такой непростой чувствительной дискуссии.

От чего зависит введение иностранных войск и в каком формате

Михаил Шейтельман, политтехнолог, публицист и блоггер, в комментарии "Телеграфу" уточнил важную деталь и назвал, при каких условиях иностранные войска все же могут ввести в Украину.

— Это не совсем НАТО. Имеется в виду ввод войск разных европейских стран, но не армий НАТО. Макрон не говорил слово "войска НАТО". Конечно, это реалистичная идея (введение иностранного контингента. — Авт.), потому что ее обсуждали. И такой уровень как саммит в Елисейском дворце, где собрались лидеры государств или вторые лица стран, говорит об этом. Конечно, никто не шутит такими вещами.

Потому что все эти разговоры ведутся публично и под протокол, а все (лидеры) там присутствовали. Поэтому действительно такая идея есть. Думаю, она возникла не просто так и сейчас. Сейчас сложился такой момент, когда Путин открылся миру в двух ипостасях. Первое: это интервью Такеру Карлсону, по результатам которого Джо Байден сказал, что Путин сумасшедший (это прямо следовало после даного интервью). Второе: убийство Алексея Навального. Это два важных фактора, которые произошли, и в Европе появились политики, которые после этого тоже готовы пойти на обострение, — объясняет эксперт.

По словам политтехнолога, у таких политиков есть понимание, что другого выхода нет, кроме уничтожения Путина вместе с его режимом, "поэтому у таких заявлений, конечно, есть основа". При этом он назвал главное условие, при котором европейские войска будут введены в Украину.

— Если у нас все будет плохо на фронте. Если в отсутствие американского оружия европейцы увидят, что нам действительно грозит захват россиянами, — продолжает Михаил Шейтельман. — Как вы знаете, россияне обещали уничтожить каждого украинца. Периодически об этом говорил Дмитрий Медведев, мол, что будет убит каждый, кто откажется стать россиянином. В Европе это услышали и готовы защищать нас в критической ситуации. Не сейчас, а в критической ситуации. Каждая страна, конечно, говорит об этом отдельно. Например, шведы говорят, "мы так не умеем; считаем, что французы так умеют, а мы нет". Окей, значит, шведы в этом не будут участвовать, а французы будут. Много раз были случаи с использованием совместных контингентов из 3-5 стран. Даже сейчас в Красном море идет война против хуситов. Ее ведет коалиция из шести стран. Не НАТО, а 6 стран. Альянс не принимал такого решения. Нереально представить, что НАТО внезапно займется и единогласно 32 страны проголосуют за ввод войск. А отдельные 4-5 – возможно. Почему нет?

Также блогер опроверг прозвучавшие из России определенные пугалки якобы, что введение "иностранных войск в Украину будет означать объявление войны РФ". Такие тезисы не отвечают нормам международного права, "потому что Украина имеет право ввести какие-либо войска на свою территорию, это ее суверенное право, а России это никак не касается".

Специфика договоров о гарантиях безопасности для Украины

По оценке Шейтельмана, тот факт, что Украина подписывает договоры о гарантиях безопасности со странами-членами НАТО, еще совсем не означает автоматическую поддержку Киева в виде направления иностранных армий. Напомним, сегодня Украина подписала такие договоры с Великобританией, Германией, Данией, Францией, Канадой и Италией.

При этом существует один принципиальный момент, связанный именно с французами.

— Одно к другому не имеет отношения (вопросы безопасности в договорах и использовании иностранных войск в Украине. — Авт.). Ведь в этих договорах ни о каких войсках не сказано. Но в частности, в договоре с французской стороной сказано следующее: Франция приложит все возможные усилия, чтобы помочь Украине создать армию, которая восстановит ее территориальную целостность в границах 1991 года. В других договорах (английском, немецком и т.д.) просто сказано, что эти страны поддерживают наши устремления к территориальной целостности. А во французском прямо написано, что они помогут нам создать армию для восстановления территориальной целостности. Французский договор действительно отличается этим.

Однако, набор этих договоров никак не связан с теоретической коалицией по введению войск в Украину. Еще раз повторюсь, такие практики раньше бывали, не раз и в большом количестве ситуаций, когда вводились коалиционные войска из нескольких стран. Не под эгидой НАТО или чего-нибудь еще.

Кстати, например, если против Сербии в Косово воевал НАТО, то в Боснии — не Североатлантический альянс. А просто определенный набор некоторых отдельных государств (миротворческие контингенты. — Авт.), — резюмировал он.

Какие еще могут быть форматы захода западных военных в Украину

В свою очередь политтехнолог, аналитик Борис Тизенгаузен советует особо не спешить впадать в эйфорию из-за слов Макрона, впрочем для РФ действительно раздались некоторые тревожные колокольчики.

— В общем, не только Франция, но и премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что несколько стран в кулуарах размышляют об отправке иностранных войск в Украину. Но еще сейчас непонятно, какой это может быть формат и вообще, будет он или нет. Это может быть формат какого-то разминирования или инструкторов, или еще что-нибудь. Но само такое заявление президента Франции действительно сенсационное. Потому что до этого вообще никто не артикулировал подобную инициативу (Франции. — Авт.).

Франция вообще в последнее время сменила позицию. Так, Макрон от человека, пытавшегося "сохранить лицо Путина", превратился в этакого претендента в нового лидера Европейского Союза. Он ясно это понимает, когда Германия, например, колеблется с "Таурусами", а Франция уже поставляет ракеты SCALP, как и британцы — Storm Shadow. Поэтому, можно сказать, что Макрон сейчас на передовой в помощи Украине. К примеру, еще он предложил создать коалицию по дальнобойному оружию. Это тоже очень неприятное решение для России, — говорит эксперт.

Он добавляет, что появилось некоторое ощущение – Макрон уже начинает "играть политически и на внутренний электорат, и претендует на нового лидера ЕС".

Относительно использования войск НАТО на территории страны, которая не была (не является) его членом для участия в войне против какого-либо агрессора, аналитик указывает, что со времени создания этого блока после Второй мировой не было случаев, что полноценно весь Альянс вводил куда-то свои войска.

— Такого не было. Формат миротворцев еще рассматривался, но так, чтобы зайти на территорию, не являющуюся членом НАТО, подобных случаев не было. Поэтому вообще возникает довольно интересный вопрос: например, если войска одной из стран НАТО действительно зайдут в Украину и действительно станут участниками боевых действий, то как будут реагировать другие страны Альянса? Потому что это оборонный союз. Эти государства должны защищать друг друга. Это может быть опасным прецедентом для Альянса.

Поэтому нужно сейчас определить, что именно имел в виду Макрон, в каком формате, но, отмечу, он достаточно размыто сказал, что "возможно", "не исключено". Следовательно, сейчас конкретно не рассматривал бы эту инициативу как реальный план. Макрон просто показал, что он более решителен, чем некоторые другие лидеры европейских стран, — подчеркивает Борис Тизенгаузен.

Еще один интересный момент в контексте Франции и НАТО

По обновленным данным НАТО, по распределению расходов на гражданский бюджет Альянса в 2023-2024 гг., а также на военный бюджет и Программы НАТО по инвестициям в безопасность Франция числится среди лидеров. Ее доля в совместном финансировании главных программ составляет 10,4% от общего бюджета участия всех членов. У США и Германии этот показатель составляет по 16,2%. Доля Британии — 11%. Расходы нового члена Североатлантического альянса — Финляндии — составляют 0,9%. Наименьшие расходы — у Черногории (0,03% от общего бюджета).

Вероятно, такое смелое заявление Макрона о войсках продиктовано также ролью Парижа в коллективной безопасности на фоне дополнительных расходов французов на текущую военную помощь Украине.

Так или иначе, слова президента Франции заметно повысили уровень дискуссий на новый этап о поддержке Киева. Но дойдет ли до практических шагов со стороны партнеров Украины — остается только прогнозировать и ожидать.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц категорически выступил против отправки военных Североатлантического альянса или ЕС в Украину. Также идею отправки войск западных стран в Украину отвергла Великобритания. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Риши Сунака.

Также "Телеграф" писал, что в это время европейские СМИ уже запутались из-за заявления Макрона об иностранных войсках в Украине.