Польские силовики отпустили Михаила Ткача: украинский журналист объяснил, что произошло

Журналист делал сюжет о транзите товаров из России и Беларуси через польскую территорию

Украинский журналист Михаил Ткач, которого ранее 27 февраля задержали на границе Польши и Беларуси, был освобожден и рассказал, что произошло. По его словам, вещи им удалось вернуть, но часть из них были повреждены.

Как сообщил он в своем Facebook, польские правоохранители частично удалили видеозаписи с камер и вырвали провода зарядки из машины. Кроме того, у журналистов забирали телефоны.

"Но я еще не видел, чтобы десять полицейских и двое представителей спецслужб такое внимание уделяли двум журналистам, лица которых гуглятся за секунду", — написал он.

По словам Ткача, сначала журналистам пришлось разговаривать с полицейскими в гражданской одежде, а затем это все переросло в допрос польских спецслужб о том, откуда ему известно о транзите из России и Беларуси, кто еще об этом знает и есть ли эта информация у властей Украины.

Он отметил, что понимает в чем суть работы правоохранителей, но подчеркнул, что у него есть своя. Кроме того, он пожаловался на отношение к ним со стороны силовиков.

"Четыре часа без права на звонок, без телефонов, и два часа стоя во дворе комендатуры без разрешения сесть, наблюдая за тем, как твои личные вещи разбрасывают по капоту", — написал Ткач.

Вместе с тем журналист отметил, что хоть ему жаль потерянный материал, однако он обещает снять новый.

Напомним, в ноябре 2023 года на Михаила Ткача напали в элитном поселке под Киевом. Журналисты делали сюжет о том, как отдыхают бывшие сотрудники Офиса генпрокурора и другие лица.