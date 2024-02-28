С какого возраста будут мобилизовать украинцев с 1 марта

Изменения в законодательство могут быть внесены в любое время

В Украине в марте будет продолжаться всеобщая мобилизация. Повестку могут вручить любому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет. Если у человека есть право на отсрочку или другие причины не служить, он сам должен сообщить об этом ТЦК и СП.

При этом, как объясняют юристы, согласно законодательству, если у мужчины не было опыта военной службы или военной кафедры при получении высшего образования, его мобилизовать принудительно не могут. Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без соответствующего опыта могут служить только по добровольному согласию. Раньше их могли призвать на срочную службу, но этот набор в ряды армии прекращен из-за вторжения. С 27 лет возможна мобилизация и без опыта.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в его практике были случаи мобилизации 23-25-летних, которые не хотели служить по контракту, но во время принудительного визита в ТЦК они подписали бумаги. Он подчеркивает, что следует обращать внимание на то, где ставите подпись.

Снижение возраста мобилизации до 25 лет

С 1 марта в Украине ничего не меняется — мобилизовать можно только мужчин старше 27 лет. Однако на подписи у президента Украины уже давно лежит закон, снижающий этот возраст до 25 лет. Если он будет принять и вступит в силу, то принудительно мобилизовать смогут мужчин от 25 лет даже без опыта военной службы.

Также схожая норма об уменьшении призывного возраста до 25 лет есть и в новом проекте закона о мобилизации. Срочную службу предлагают заменить базовой общевойсковой подготовкой, которая продлится несколько месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что место вручения повестки законом четко не регламентировано. Выдать повестку на явку в ТЦК и СП для уточнения данных могут даже в общественном транспорте.