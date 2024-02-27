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Новый законопроект по мобилизации завалили правками: какие депутаты и партии постарались больше всего

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 27 февраля 2024, 14:34

Всего біло внесено около 4000 правок

В Раде закончили прием правок к нашумевшему законопроекту о мобилизации. Их насчитали более четырех тысяч. Больше всего изменений предложила партия "Слуга народа".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Согласно его данным, "слуги" внесли почти половину от общего количества правок — 1818.

Количество правок по политсилам выглядит следующим образом:

  • Слуга Народа — 1818
  • Голос — 438
  • Батьківщина — 359
  • ОПЗЖ — 336
  • Європейська солідарність — 331 (частина (92) відкликана при реєстрації, але система й досі їх рахує)
  • Внефракционные — 261
  • За майбутнє — 206
  • Група Разумкова — 178
  • Довіра — 176

"Сегодня (27 февраля — Ред.) Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке начинает рассмотрение и подготовку ко второму чтению", — сообщил Железняк.

Также железняк сделал топ депутатов, которые внесли в законопроект больше всего правок:

  • Мазурашу (СН) — 374 правки
  • Микиша (СН) — 299
  • Яковлева (СН/Розумна політика) — 249
  • Божик (СН/Розумна політика) — 248
  • Скворец (СН /Розумна політика)- 243
  • Фріз (ЕС) — 240
  • Бабій (СН/Розумна політика)- 236
  • Павленко (группа "Платформа за життя…")- 211
  • Приходько (группа Довіра)- 211
  • Петруняк (СН/Розумна політика)- 206

Отметим, что законопроект №10449, значительно усиливающий мобилизацию в Украине, в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Слуге народа" подробно рассказали о правках к новому законопроекту.