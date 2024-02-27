Новый законопроект по мобилизации завалили правками: какие депутаты и партии постарались больше всего
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Всего біло внесено около 4000 правок
В Раде закончили прием правок к нашумевшему законопроекту о мобилизации. Их насчитали более четырех тысяч. Больше всего изменений предложила партия "Слуга народа".
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Согласно его данным, "слуги" внесли почти половину от общего количества правок — 1818.
Количество правок по политсилам выглядит следующим образом:
- Слуга Народа — 1818
- Голос — 438
- Батьківщина — 359
- ОПЗЖ — 336
- Європейська солідарність — 331 (частина (92) відкликана при реєстрації, але система й досі їх рахує)
- Внефракционные — 261
- За майбутнє — 206
- Група Разумкова — 178
- Довіра — 176
"Сегодня (27 февраля — Ред.) Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке начинает рассмотрение и подготовку ко второму чтению", — сообщил Железняк.
Также железняк сделал топ депутатов, которые внесли в законопроект больше всего правок:
- Мазурашу (СН) — 374 правки
- Микиша (СН) — 299
- Яковлева (СН/Розумна політика) — 249
- Божик (СН/Розумна політика) — 248
- Скворец (СН /Розумна політика)- 243
- Фріз (ЕС) — 240
- Бабій (СН/Розумна політика)- 236
- Павленко (группа "Платформа за життя…")- 211
- Приходько (группа Довіра)- 211
- Петруняк (СН/Розумна політика)- 206
Отметим, что законопроект №10449, значительно усиливающий мобилизацию в Украине, в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта.
Напомним, ранее мы писали о том, что в "Слуге народа" подробно рассказали о правках к новому законопроекту.