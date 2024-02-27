Новый законопроект по мобилизации завалили правками: какие депутаты и партии постарались больше всего

Всего біло внесено около 4000 правок

В Раде закончили прием правок к нашумевшему законопроекту о мобилизации. Их насчитали более четырех тысяч. Больше всего изменений предложила партия "Слуга народа".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Согласно его данным, "слуги" внесли почти половину от общего количества правок — 1818.

Количество правок по политсилам выглядит следующим образом:

Слуга Народа — 1818

Голос — 438

Батьківщина — 359

ОПЗЖ — 336

Європейська солідарність — 331 (частина (92) відкликана при реєстрації, але система й досі їх рахує)

Внефракционные — 261

За майбутнє — 206

Група Разумкова — 178

Довіра — 176

"Сегодня (27 февраля — Ред.) Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке начинает рассмотрение и подготовку ко второму чтению", — сообщил Железняк.

Также железняк сделал топ депутатов, которые внесли в законопроект больше всего правок:

Мазурашу (СН) — 374 правки

Микиша (СН) — 299

Яковлева (СН/Розумна політика) — 249

Божик (СН/Розумна політика) — 248

Скворец (СН /Розумна політика)- 243

Фріз (ЕС) — 240

Бабій (СН/Розумна політика)- 236

Павленко (группа "Платформа за життя…")- 211

Приходько (группа Довіра)- 211

Петруняк (СН/Розумна політика)- 206

Отметим, что законопроект №10449, значительно усиливающий мобилизацию в Украине, в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Слуге народа" подробно рассказали о правках к новому законопроекту.