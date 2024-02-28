"Ось зла должна быть побеждена": парламенты 23 стран обратились к спикеру Джонсону из-за Украины

Письмо остается открытым к подписанию

Вслед за президентом США Джо Байденом к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону обратились 23 американских парламента и глава Европарламента Роберта Метсола по поводу разблокирования помощи Украине. Инициатором стал глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

Об этом спикер украинского парламента сообщил в Facebook. В их открытом письме главы парламентов просят Джонсона внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект о международной помощи США, предусматривающий ассигнование в размере 60,06 млрд долларов для помощи Украине.

"Наши страны настроены и дальше наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность. Ось зла должна быть побеждена и все должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народам чувство управляемости и безопасности. Верим, что благодаря вашему личному лидерству Конгресс продемонстрирует историческое двухпартийное единство в поддержке коллективных усилий по поддержке Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, желающими к нему присоединиться.

"Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США.", — сказал Стефанчук.

Как сообщалось ранее, предоставление Украине военной помощи от США снова откладывается на длительный срок, поскольку Палата представителей Конгресса США не сможет проголосовать документ раньше, чем в середине марта.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд евро Украине. Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высоки и касаются не только ее, но и всего мира.