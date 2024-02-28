Миллиардный "распил" на Дегтяревском мосту в Киеве: СМИ узнали стоимость ремонта и показали доказательства

Журналисты назвали причастных

В смете реконструкции Дегтяровского путепровода в Киеве за 920 млн нашлись завышенные цены стройматериалов: "Ростдорстрой" нарисовал самую высокую цену асфальта в Украине. Вдвое дороже оказалась арматура, а специальная смола – втрое дороже цен Польши.

Об этом сообщает издание "Наши деньги". Журналисты получили в свое распоряжение смету коммунального "Киеватодора" на реконструкцию Дегтяровского путепровода стоимостью 920 млн грн. Смета не была обнародована во время тендера в системе "Прозорро", поэтому "Центр противодействия коррупции" подал запрос на его раскрытие.

"ООО "Ростдорстрой" 1 июня 2023 года получило подряд на реконструкцию путепровода в составе транспортной развязки на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко. Это тот самый путепровод возле станции метро "Шулявская", на котором в сентябре во время монтажа упали балки. В конце декабря мост уже открыли для проезда автомобилей", — говорится в материале.

Что интересно, локальные сметы и итоговую ведомость ресурсов не опубликовали сразу. Поэтому на момент тендера у журналистов не было возможности сравнить цены стройматериалов с рыночными ценами. В настоящее время заказчик прислал ведомость ресурсов к сводному сметному расчету стоимости объекта строительства.

В ней самая большая сумма 155 млн грн уходит на полиуретановую смолу Sika Icosit KC 340/45 по 2 841 грн/кг, или $78 (здесь и дальше цены указаны с НДС). В последний раз на торгах такая смола случалась "Нашим деньгам" до полномасштабного вторжения. В сентябре 2021 года КП "Днепровский электротранспорт" заказало ремонт трамвайных путей с ним по 2 158 грн/кг, или $81. Но это никак не объясняет, насколько такая цена является рыночной из-за редкого применения этой смолы в Украине. Соответственно, у эксклюзивных поставщиков есть возможность устанавливать свои расценки для проектов, где выбирают этот стройматериал. Для сравнения: в Польше такая смола продается по 67 – 116 злотых, или по 651-1 119 грн/кг, что в 2,5 раза дешевле расценки "Киевавтодора".

На асфальт в смете отведено 115 млн. грн. Формально цены соответствовали мониторингу "ГосдорНИИ" (ныне "Национальный институт развития инфраструктуры", или "НИРИ") на тот период.

К примеру, крупнозернистый плотный асфальтобетон типа А марки 1 на битуме БМПП 50/70-60 в смете был по 7 195 грн/т. Июньский мониторинг показывал, что в Киевской области средняя цена крупнозернистого плотного асфальтобетона типа А марки 1 на битуме БМП (БМК) составила 7181 грн/т.

Цены на асфальтобетонную смесь. Фото — скриншот "Наши деньги"

Но оказалось, что для июньского мониторинга данные о ценах этого вида асфальта по Киевской области подавало только ЧП "Киевдорстрой", которое входит в ту же группу "Ростдорстрой", которая и получила подряд с такими ценами асфальта.

Цены по материалам и поставщикам. Фото — скриншот "Наши деньги"

Более того, цена "ростдорстроевцев" тогда оказалась на 20% выше цен такого асфальта в других регионах, где цены для мониторинга подавали и другие производители. При этом значительно ниже цены такого асфальта декларировали даже в Днепропетровской и Сумской областях, которые находятся еще дальше щебеночных карьеров, из которых везут сырье для изготовления асфальта.

Кроме того, 29 млн грн уходило на горячекатаную арматурную сталь периодического профиля класса А-III и гладкую класса А-1 разных диаметров по одинаковой цене 63 435 грн/т. В тот же день, 1 июня Служба восстановления Николаевщины заказала "Ростдорстрою" ремонт дороги, учитывая в инвесторскую смету такую сталь по 35 468-42 184 грн/т, что на 33% дешевле. В июле на торгах по укрытию в Киевской области она стоила 34 447-36 925 грн/т, а в сентябре "Укрэнерго" обнародовало цены строительства защиты подстанций от "шахедов" по Украине: арматура А-ІІІ диаметром 20-22 мм была учтена по 36 570 грн/т. Это на 42% дешевле "Киевавтодора".

Сравнение цен. Фото — скриншот "Наши деньги"

Еще 13 млн грн приходилось на естественный рядовой песок по 585 грн/куб. м. Несколькими днями ранее, в мае "Киевавтодор" заказывал ООО "Автомагистраль-Юг" другую развязку с песком по 510 грн/куб. м, что на 13% дешевле. А в июле фирма-поставщик подтвердила "Нашим деньгам" свою готовность продать по 435 грн/куб. м, что на 27% дешевле.

Кроме того, щебеночно-песчаная смесь С5 на сумму 7 млн грн учли по 1 088 грн/куб. м, что почти соответствует средней мониторинговой цене на Киевщине в 1 043 грн/куб. м. Но в мае в "Автомагистрали-Юг" она стоила 984 грн/куб. м, что на 10% дешевле. А в июле "Наши деньги" прозванивали ее у поставщика по 615 грн/куб. м, что на 43% дешевле.

По данным системы "E-Data", по состоянию на конец февраля 2024 года "Киевавтодор" заплатил за этот мост "Ростдорстрою" 313 млн. грн.

Бенефициарами одесского "Ростдорстроя" через австрийскую компанию "Юттема АУ ГмбХ" являются Евгений Коновалов и Юрий Шумахер — депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова. Директором компании является Алексей Андрюшин. Фирма заняла третье место у Топ-30 путевых подрядчиков в 2022-2023 годах с суммой 8,54 млрд грн.

Та же "Юттема АУ ГмбХ" также является основателем вышеупомянутого "Киевдорстроя", который предоставлял "ГосдорНИИ" цены асфальта по Киевщине.

Напомним, что в Киеве 30 сентября обрушился находившийся на реконструкции мост Дегтяровского путепровода. Тогда на аварийном мосту упали сразу несколько пролетов, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.