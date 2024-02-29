В Раде решили, кого нужно освободить от мобилизации: список категорий

В ВР продолжают рассматривать поправки к законопроекту

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал освобождение от призыва во время мобилизации для некоторых категорий граждан. Такое решение было принято при рассмотрении поправок к законопроекту о мобилизации.

Об этом рассказал секретарь Комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко (парламентская фракция "Голос"), пишет Укринформ. По его словам, Комитет должен проработать более четырех тысяч поправок к документу.

"Для удобства все они распределены на 16 блоков, освещающих концептуальные вещи. Но хочу подчеркнуть, что мы определяем общее видение членов комитета по тому или иному вопросу. Потом будем рассматривать сами правки", – сообщил Костенко.

Кого могут освободить от призыва

Он отметил, что во время заседания в среду, 28 февраля, было принято решение об освобождении от призыва во время мобилизации таких категорий :

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей младше 18 лет, если второй родитель такого ребенка или детей умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

члены семьи лиц с инвалидностью I и II группы.

Секретарь оборонного парламентского комитета отметил, что при рассмотрении этого блока вопросов на заседании присутствовали министр социальной политики и заместитель министра здравоохранения, позиция которых была учтена. Костенко также проинформировал о тщательном рассмотрении и голосовании блока поправок "Дополнительные полномочия полиции". По его словам, народные депутаты согласились, что полиция должна не вручать повестки, а участвовать в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Также предоставим право уполномоченному представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскому осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов", — добавил секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Кроме того, он отметил, что отдельным блоком члены Комитета рассмотрели и поддержали предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытательным сроком, по желанию быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

"Долго дискутировали, но проголосовали за установление дополнительных требований о возможности прохождения государственной службы или службы в полиции только после прохождения базовой общевойсковой подготовки (с отсрочкой до 2026 года) или военной службы. Также приняли решение о категории лиц, подлежащих бронированию", – подчеркнул Костенко.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. В рамках подготовки ко второму чтению в документ было подано 4195 правок.