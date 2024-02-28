Рассмотрение законопроекта о мобилизации может затянуться: "слуга народа" озвучил сроки

Некоторые депутаты подали по 100-300 правок

Верховная Рада может неделями рассматривать законопроект о мобилизации во втором чтении. Причина этому – огромное количество правок.

Об этом сообщил народный депутат партии "Слуги народа" Егор Чернев. Он отметил, что оборонный комитет понимает важность принятия документа, поэтому работает над правками, которых уже более 4000.

"Все представленные предложения сгруппировали по шестнадцати блокам и сейчас принимаются решения за основу, а дальше проведет работу секретариат, поскольку есть много повторяющихся правок", — отметил нардеп.

По его словам, некоторые депутаты подали по 100-300 правок, однако большинство из них носят технический характер.

"Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблоково, и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время. На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос – как он пройдет сессионный зал, ведь каждый депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на неделе", — добавил Чернев.

Парламентарий также напомнил, что существует специальная процедура, однако в случае рассмотрения столь важного законопроекта применять ее неуместно.

"Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами по тем вопросам, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тем, которые должны быть убраны, чтобы как можно быстрее пройти в зале", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский ответил, почему в Украине изменяют закон о мобилизации. По его словам, старый закон не отвечает реалиям, ведь был разработан до войны.