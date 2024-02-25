Зеленский объяснил, зачем нужно менять закон о мобилизации в Украине

Нужно аудит, чтобы сказать, сколько нужно изменений

Владимир Зеленский ответил, почему в Украине меняют закон о мобилизации. По его словам, старый закон не отвечает реалиям, ведь был разработан до войны.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Он отметил, что мобилизация в Украине продолжается с первых дней полномасштабной войны. Изменений в законе хотят военные и Министерство обороны.

"Они (изменения — ред.) связаны с тем, что не решены некоторые вопросы, такие как вопросы срочников, ротаций, усовершенствованных отпусков, сколько нужно служить, сколько тренировок. Меняются параметры, потому что закон о мобилизации был до войны и большей частью не отвечает реалиям войны", — пояснил Зеленский.

Он также отметил, что это никакая не реформа, а дополнительные нормы к закону, действующему в Украине и во время войны, а также в любом государстве. Кроме этого, он подчеркнул, что нужно аудит, чтобы сказать сколько нужно изменений, а также знать цифры людей, которых нужно мобилизовать.

"Очень важно посмотреть, где часть людей, которые не были на фронте, но они были мобилизованы. С этим нужно навести порядок", — подытожил он.

Напомним, Зеленский уже рассказывал о вопросах мобилизации. В субботу, 17 февраля, на пресс-конференции в Мюнхене президент сказал, в чем сложность мобилизации. По его словам, она должна быть прежде всего справедливой, но это невозможно без ротации военных.

Зеленский отметил, что нужно заменить людей, уставших на фронте физически и им пора восстановиться. Именно поэтому мобилизация и ротация военных связаны, и это усложняет ситуацию.

Ранее "Телеграф" писал, что значительно усиливающий мобилизацию в Украине законопроект №10449 в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта. Такие термины высказал нардеп Алексей Гончаренко. Раньше, по его словам, это сделать невозможно.