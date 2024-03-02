У военнообязанных есть пять уважительных причин не явиться в ТЦК по повестке: что грозит в других случаях

Если военнообязанный не явился по повестке без уважительной причины, то его могут посадить за решетку

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, поэтому мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет продолжают вручать повестки. Однако бывают случаи, когда военнообязанные не являются в ТЦК для уточнения данных, прохождения ВЛК или других вопросов.

В постановлении Кабинета министров Украины еще от 2010 года прописаны пять уважительных причин, по которым военнообязанные могут не явиться в ТЦК даже после получения повестки. Но в 2022 году в него внесли изменения и теперь эти причины распространяются и на резервистов тоже, сообщили на портале "ТСН".

Причины, по которым можно не являться в военкомат являются таковыми, которые не зависят напрямую от желаний или планов военнообязанного. Но в иных случаях украинцам напомнили, что грозит ответственность уголовная ответственность.

К ним относятся:

Сдача государственных экзаменов в вузах.

Болезнь или необходимость в уходе за больным членом семьи (родителями жены или своими, женой, своим ребенком), которые живут вместе с военнообязанным в случае, если никто другой из членов семьи не может за ними ухаживать

Смерть своего близкого родственника (родителей, ребенка, жены, родных сестер, братьев, бабушки, дедушки) или близкого родственника мужа/жены, которая произошла позже, чем 7 дней до момента явки в военкомат.

Чрезвычайная ситуация, которая стала препятствием для явки в ТЦК.

Уголовное производство против военнообязанного или резервиста, применение к нему административного или уголовного наказания, из-за которого тот физически не может явиться в военкомат.

В других случаях неявки предусмотрено наказание. В первый раз военнообязанный может отделаться штрафом 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц штраф составляет от 3400 до 5100 гривен.

В случае повторной неявки в течение года штраф увеличивается до 3400-5100 гривен, или от 5100 гривен до 8500 гривен для чиновников.

Если же военнообязанный не пришел в военкомат после вручения повести третьего или четвертого типа (призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение), тогда грозит уголовная ответственность — от 3 до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВРУ сделали заявление о демобилизации срочников после 36 месяцев службы. Документ рассмотрят во время закрытого заседания комитета.