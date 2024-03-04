Подорожают ли газ и электричество для населения? В Минэнерго ответили

"Телеграфу" стало известно, ведутся ли сейчас такие обсуждения в Кабмине и есть ли такие планы

Сегодня в Министерстве энергетики даже не рассматривают вопрос повышения тарифов на электроэнергию и газ для населения, несмотря на продолжение обстрелов россиянами объектов энергосистемы страны и другие риски для украинской энергетики. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, комментируя планы чиновников по подготовке страны к следующему отопительному сезону во время войны.

— Минэнерго не ответственно за повышение тарифов, это не наша компетенция, а НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Авт.). В Кабмине пока не планируют повышения тарифов, и даже не ведутся такие обсуждения, — сообщила она.

В то же время, как отметила чиновница, в целом отопительный сезон 2023/2024 в Украине проходит в целом успешно, а на складах объектов тепловой генерации запасы угля выше плановых показателей на 236 тысяч тонн. Всего же объем запасов на начало марта составил более 1 млн тонн. В то же время запасы газа в подземных газовых хранилищах страны к началу этого месяца составляли 8,5 миллиарда кубометров (в начале отопительного сезона 2023/2024 этот объем был на уровне 16 млрд кубов).

Комментируя сокращение объемов газа для выработки электроэнергии на объектах "Центрэнерго" для экономии энергоресурсов, Светлана Гринчук сказала следующее: "Мы все хотели бы сократить, но у нас в первую очередь стоит задача обеспечить производство и поставку электроэнергии. Поэтому мы прежде всего ориентируемся на это. И все доступные ресурсы, которые можем использовать, мы применяли, чтобы обеспечить светом и теплом граждан".

Напомним, что в марте 2024 года подорожание тарифов на газ для населения в Украине не ожидалось. Однако у разных поставщиков цены могут колебаться. Так, "ГазПравда" обнародовала предложения на март 2024 г. от 12 поставщиков голубого топлива. Судя по ним, у семи из них цена кубометра будет ниже 8 грн, еще у пяти — выше.

Отметим, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, которые покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Также "Телеграф" писал, что в феврале министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения еще не принято. Соответствующий проект пока даже не рассматривался. А комментируя информацию о якобы планах по поднятию тарифа на э/э до 6 гривен за киловатт, он отмечал следующее: "Во-первых, 6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, действующее до 1 мая”.