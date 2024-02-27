Насколько могут подорожать газ, свет и вода в 2024 году: аналитики дали ответ

До конца отопительного сезона цены останутся неизменными

Весной 2024 года жители Украины могут столкнуться с заметным повышением цен на коммунальные услуги. Речь идет про электроэнергию, газ и воду.

Какие изменения в стоимости коммуналки ждет украинцев, проанализировал информационный портал "На пенсии". По прогнозам, до середины апреля, цены на газ, отопление и горячую воду для граждан останутся неизменными.

Цены на коммунальные услуги в марте 2024 года

Так, в марте 2024 года электроэнергия обойдется украинцам в 2,64 грн за кВт/ч, согласно тарифу, действующему с 1 июня 2023 года.

Министр энергетики, Герман Галущенко заявлял, что до конца отопительного сезона 2024 года тарифы пересматриваться не будут.

Цены на газ для домашних потребителей, которые являются клиентами Нафтогаза, останутся на уровне 7,96 грн/м³. У других поставщиков цены будут в диапазоне от 7,7 до 9,90 грн/м³.

"Также в марте потребители газа в многоквартирных домах будут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей домах. В каждом доме размер этой оплаты зависит от количества квартир и технических нюансов. Например, рассчитано, что в Киевской области средний платеж за техобслуживание газовых сетей составит 320 грн с каждого владельца потребителя", – сообщает информационный портал.

Тарифы на воду тоже будут прежними.

Как могут измениться тарифы на коммуналку в 2024 году

Аналитики предполагают, что в текущем году тарифы на коммунальные услуги могут измениться.

По их расчетам, газ поднимется в цене в два этапа: сперва до 11-13 грн/м³, затем до 15 грн/м³.

Тепло и горячая вода могут подорожать на 30-50%, в зависимости от региона, а холодная вода – на 50%.

При этом, до мая-июня цены на коммуналку должны остаться неизменными.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинцам придется платить больше за отопление и горячую воду.