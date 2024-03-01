Электричество подорожает: украинцам рассказали, когда ждать роста цен

С подорожанием тарифов на свет изменится и стоимость обслуживания многоквартирного дома

В Министерстве энергетики активно рассматривают вопрос повышения тарифов на электроэнергию. Подорожание, вероятно, будет происходить в два этапа.

Об этом в эфире "Новини Live" заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, соответствующую инициативу рассматривали еще осенью прошлого года, а теперь решение хотят принять на политическом уровне.

Олег Попенко отметил, что повышение тарифов на электричество будет не сразу, а в два этапа. Изменения будут уже в ближайшие месяцы.

"Первый (этап – Ред.) – в мае или июне, повышение ожидается в среднем на 3,4-4 грн", – сказал эксперт.

В этом случае автоматически изменится и стоимость обслуживания многоквартирного дома, в среднем на 10-15%. Также изменения могут затронуть тарифы на теплоснабжения и горячую воду.

Так, по словам Попенко, в Минэнерго рассматривали вопрос о ценах на газ – они могут вырасти на 1-1,5 грн.

Напомним, что в марте 2024 года подорожание тарифов на газ для населения в Украине не ожидается. Однако у различных поставщиков цены могут колебаться. Так, "ГазПравда" обнародовала предложения на март 2024 от 12 поставщиков голубого топлива. Судя по ним, у семи из них цена кубометра будет ниже 8 грн, еще у пяти — выше.

Отметим, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими будут тарифы на коммуналку в марте.