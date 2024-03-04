Чи подорожчають газ та електрика для населення? В Міненерго дали відповідь

"Телеграфу" стало відомо, чи ведуться зараз такі обговорення в Кабміні та чи є такі плани

На сьогодні в Міністерстві енергетики навіть не розглядають питання підвищення тарифів на електроенергію та газ для населення, незважаючи на продовження обстрілів росіянами об'єктів енергосистеми країни та інші ризики для української енергетики. Про це у коментарі "Телеграфу" розказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, коментуючи плани урядовців по підготовці країни до наступного опалювального сезону під час війни.

— Міненерго не відповідальне за підвищення тарифів, це не наша компетенція, а НКРЕП (Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. — Авт.). В Кабміні наразі не планують підвищення тарифів, і навіть не ведуться такі обговорення, — повідомила вона.

Водночас, як зазначила урядовиця, загалом опалювальний сезон 2023/2024 в Україні проходить здебільшого успішно, а на складах об'єктів теплової генерації запаси вугілля вищі за планові показники на 236 тисяч тонн. Загалом обсяг запасів на початок березня становив більше 1 млн тонн. У той же час запаси газу в підземних газових сховищах країни на початок цього місяця становили 8,5 мільярда кубометрів (на початку опалювального сезону 2023/2024 цей обсяг був на рівні 16 млрд кубів).

Коментуючи скорочення об'ємів газу для вироблення електроенергії на об'єктах "Центренерго" для економії енергоресурсів, Світлана Гринчук сказала наступне: "Ми все хотіли б скоротити, але у нас в першу чергу стоїть задача — забезпечити виробництво і постачання електроенергії. Тому ми насамперед орієнтуємося на це. І всі доступні ресурси, які можемо використовувати, ми застосовували, щоб забезпечити світлом і теплом громадян".

Нагадаємо, що у березні 2024 року подорожчання тарифів на газ для населення в Україні не очікувалось. Однак у різних постачальників ціни можуть вагатися. Так, "ГазПравда" оприлюднила пропозиції на березень 2024 року від 12 постачальників блакитного палива. Судячи з них, у семи з них ціна кубометра буде нижчою за 8 грн, ще у п’яти — вищою.

Зазначимо, що більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу наразі є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Це 12,3 млн. українських домогосподарств, які купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Також "Телеграф" писав, що у лютому цього року міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення ще не прийняте. Відповідний проєкт наразі навіть не розглядався. А коментуючи інформацію про нібито плани по підняттю тарифу на е/е до 6 гривень за кіловат, він наголошував на такому: "По-перше, 6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня".