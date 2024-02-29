Некоторые заплатят больше других: сколько будет стоить кубометр газа в Украине в марте

Данные тарифные предложения действуют до 1 мая включительно

В марте 2024-го года в Украине не ожидается подорожания тарифов на газ для населения. Однако у различных поставщиков цены могут колебаться.

Об этом сообщает "ГазПравда". Она обнародовала предложения на март 2024 от 12 поставщиков голубого топлива. Судя по ним, у семи из них цена кубометра будет ниже 8 грн, еще у пяти — выше. Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Стоит отметить, что действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая включительно. Соответствующая инфографика выглядит следующим образом:

Напомним, 30 января премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что нынешней зимой Кабинет министров Украины не планирует повышать тариф на электроэнергию для населения. Он будет сохранен на уровне 2,64 грн за кВт⋅час.

Такое заявление премьера прозвучало после выхода интервью народного депутата, члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка "Телеграфу", широко разошедшегося в СМИ.