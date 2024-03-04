Зеленский назначил нового главу Сил поддержки ВСУ: что это такое и что известно о командующем
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Его предшественник занимал должность с августа 2021 года
В понедельник, 4 марта 2024 года, стало известно, что Александр Яковец был назначен новым командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дмитрий Герега был уволен с этой должности, которую он занимал с 21 августа 2021 года.
Владимир Зеленский назначил Яковца командующим Сил поддержки ВСУ Указом № 141/2024. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
Что известно о новом командующем
Александр Яковец до этого назначения занимал должность начальника инженерных войск в этом же командовании. На эту должность его назначили 19 февраля 2020 года.
Ранее он работал начальником управления логистики и заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток". Яковец начал трудиться на этой должности в 2018 году. Работал там, пока не перешел в Командование Сил поддержки ВСУ.
Владимир Зеленский в декабре 2022 года присвоил Александру Яковцу новое воинское звание. Он стал бригадным генералом. Яковец награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого II степени, также орденом "За мужество".
Что такое Силы поддержки ВСУ
Командование Сил поддержки было создано в декабре 2004 года. В его состав тогда вошло Центральное управление инженерных войск Главного управления оперативного обеспечения ВСУ. Но в 2010 году Силы поддержки расформировали по директиве министра обороны.
В феврале 2020 году создали новое Командование сил поддержки ВСУ. Это нужно было для выполнения директив Минобороны и Генштаба.
Командование сил поддержки является одним из главных формирований украинской армии. Военный орган объединят сразу несколько основных военных компонентов.
- Радиоэлектронная борьба (РЭБ).
- Инженерные войска.
- Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
- Военно-топографическая служба.
- Гидрометеорологическая служба.
- Кинологическая служба.
Когда Силы поддержки ВСУ восстановили, то первым командующим стал Николай Жирнов. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого (II и III степени).
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