Зеленський призначив нового главу Сил підтримки ЗСУ: що це таке і що відомо про командувача

Його попередник обіймав посаду з серпня 2021 року

У понеділок, 4 березня 2024 року, стало відомо, що Олександра Яковця було призначено новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ). Дмитра Герегу було звільнено з цієї посади, яку він обіймав з 21 серпня 2021 року.

Володимир Зеленський призначив Яківця командувачем Сил підтримки ЗСУ Указом №141/2024. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Що відомо про нового командувача

Олександр Яковець до цього призначення обіймав посаду начальника інженерних військ у тому самому командуванні. На неї він був призначений 19 лютого 2020 року.

Раніше він працював начальником управління логістики та заступником начальника штабу оперативного командування "Схід". Яковець почав працювати на цій посаді у 2018 році. Там він працював поки не перейшов до Командування Сил підтримки ЗСУ.

Володимир Зеленський у грудні 2022 року надав Олександру Яківцю нове військове звання. Він став бригадним генералом.

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