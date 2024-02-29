Зеленский заменил командующего Сил логистики ВСУ: кто получил должность

О новом командующем мало что известно

Президент Украины сменил командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Вместо генерал-майора Олега Гуляка на должность назначен бригадный генерал Владимир Карпенко.

Соответствующие указы №137/2024 и №138/2024 опубликованы на сайте Офиса президента. После того, как новым Главкомом ВСУ стал Александр Сырский Гуляк некоторое время оставался на посту, но и его коснулись перестановки в военном руководстве.

Олег Гуляк родом из Николаевской области, а военную карьеру начал в 1993 году после окончания Новосибирского высшего военного командного училища. Он занимал должность главы Сил логистики ВСУ с 2021 года.

С 2004 по 2005 года выполнял задачи в составе украинского миротворческого контингента в Ираке сначала на посту начальника штаба 72-го отдельного механизированного батальона, а затем командира этого же подразделения. В 2005 году назначен начальником 16-й отдельной механизированной бригады, а с 2007 по 2010 годы командовал 95-й ОДАБр.

С 2010 по 2012 годы был первым заместителем командира 6-го армейского корпуса, а с 2012 по 2021 годы занимал пост начальника Одесской военной академии. Параллельно с этим был заместителем командующего силами АТО в период с 2017 по 2018 год.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "За военную службу Украине", медалью "За добросовестную службу" I и II степени и другими наградами.

Олег Гуляк

Владимир Карпенко по состоянию на 2021 год был командующим логистикой Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого II и III степени.

Владимир Карпенко

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кирилл Буданов высказался об отставке Валерия Залужного. Глава ГУР подчеркнул, что личных конфликтов между президентом и бывшим главкомом не было.