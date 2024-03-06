Расстреляли за слова "Слава Украине". Год назад страшное видео гибели Александра Мациевского всколыхнуло мир

Память Героя почтили не только в Украине

Ровно год назад общество потрясло видео, на котором военнопленного украинского бойца Александра Мациевского убили россияне за слова "Слава Украине". Он посмертно получил звание Героя Украины и стал одним из символов противостояния оккупантам.

"Телеграф" собрал основные сведения об украинском бойце, подвиг которого навсегда останется в истории.

Александр Мациевский пытался пойти защищать Украину с первого дня полномасштабного вторжения, но не смог сразу попасть в армию. Поэтому он помогал сооружать укрепление, нес стражу на блокпосте, готовил бутылки с зажигательной смесью и снова обращался в сборный пункт.

Уже 11 марта его причислили к 163 ОБТрО 119 ОБрТрО Сил ТрО ВСУ "Север" (в/ч А7329), защищавшему Черниговщину. Мужчина, пройдя обучение, был назначен снайпером. В ноябре его подразделение перевели в Бахмутский район, где он служил около месяца. Затем подразделение перебросили в Соледарский район Донецкой области.

30 декабря 2022 года роту огневой поддержки Мациевского отправили в район села Красная Гора, которое уже было оккупировано врагом. По специальности Александр был снайпером, но в бою имел при себе штурмовую винтовку. Пятеро бойцов, среди которых был Мациевский, были размещены на крайнем фланге обороны; в течение 12 часов боя рота успешно отразила атаку противника. Во время боя связь между группой бойцов и Александром Мациевским была утрачена. Обстоятельства гибели Мациевского некоторое время неизвестны.

Однако уже 6 марта 2023 в интернете и СМИ появилось видео казни украинского военнопленного, которого россияне убили за слова "Слава Украине". На 12-секундной записи виден безоружный мужчина, одетый в военную форму ВСУ, который курит сигарету и смотрит на снимающего. Российский голос за кадром кричит: "Снимай его (шеврон — ред.)", на что солдат отвечает "Слава Украине", и через мгновение раздается несколько автоматных выстрелов. После нескольких попаданий мужчина падает, но в него продолжают стрелять, а голос за кадром нецензурно ругается.

В феврале 2023 тела Мациевского и двух его собратьев вернули домой. 14 февраля 2023 Мациевского похоронили в Нежине.

Чествование памяти Героя

В честь Мациевского были переименованы улицы в Нежине, Чернигове, Краматорске, Изюме, поселке Гребенки.

Также ему установили памятники:

12 сентября 2023 установлен памятник Мациевскому на территории "Tsilosani" в Тбилиси, Грузия. На пьедестале есть надпись "Героям Слава!".

Памятник в Тбилиси

25 ноября 2023 г. в городе Нежине открыли мемориал в честь погибших защитников Украины. Центральной фигурой стал бронзовый памятник Герою Украины Александру Мациевскому.

Мемориал в Нежине

6 декабря 2023 восковая скульптура героя была размещена на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Этот памятник не оценили украинцы из-за его реалистичности и стеклянной "халабуды" вокруг.

Памятник в Киеве

Кроме памятников, погибшего героя почтили муралами и граффити:

30 апреля 2023 года в Киеве появился мурал с изображением Мациевского и надписью "Слава Украине. Героям Слава!"

Мурал в Киеве

24 марта 2023 в Ровно на территории управления патрульной полиции появился мурал с изображением Мациевского.

Мурал в Ровно

25 июня 2023 года в Берлине появилось граффити с Мациевским возле антитоталитарного Музея берлинской стены (Museum Haus am Checkpoint Charlie) на Фридрихштрассе 43–45.

Граффити в Берлине

Ранее "Телеграф" писал, что мать Александра Мациевского рассказала, что сын был настроен не сдаваться в плен живым.