Розстріляли за слова "Слава Україні". Рік тому страшне відео загибелі Олександра Мацієвського сколихнуло світ

Памʼять Героя вшанували не тільки в Україні

Рівно рік тому суспільство сколихнуло відео, на якому військовополоненого українського бійця Олександра Мацієвського вбили росіяни за слова "Слава Україні". Він посмертно отримав звання Героя України та став одним із символів протистояння окупантам.

"Телеграф" зібрав основні відомості про українського бійця, подвиг якого назавжди залишиться в історії.

Олександр Мацієвський намагався піти захищати Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, але не зміг відразу потрапити до війська. Тому він допомагав споруджувати укріплення, ніс варту на блокпосту, готував пляшки з запалювальною сумішшю і знову звертався до збірного пункту.

Уже 11 березня його зарахували до 163 ОБТрО 119 ОБрТрО Сил ТрО ЗСУ "Північ" (в/ч А7329), який захищав Чернігівщину. Чоловік, пройшовши навчання, був призначений снайпером. У листопаді його підрозділ перевели в Бахмутський район, де він служив близько місяця. Потім підрозділ перекинули до Соледарського району Донецької області.

30 грудня 2022 року роту вогневої підтримки Мацієвського відправили в район села Красна Гора, яке вже було окуповане ворогом. За фахом Олександр був снайпером, але в бою мав при собі штурмову гвинтівку. П'ятеро бійців, серед яких був і Мацієвський, були розміщені на крайньому фланзі оборони; протягом 12 годин бою рота успішно відбила атаку противника. Під час бою зв'язок між групою бійців та Олександром Мацієвським було втрачено. Обставини загибелі Мацієвського деякий час були невідомі.

Проте вже 6 березня 2023 року в інтернеті та ЗМІ з'явилося відео страти українського військовополоненого, якого росіяни вбили за слова "Слава Україні". На 12-секундному записі видно беззбройного чоловіка, одягненого у військову форму ЗСУ, який курить сигарету і дивиться на того, хто фільмує. Російський голос за кадром кричить: "Знімай його (шеврон — ред.)", на що солдат відповідає "Слава Україні", і за мить лунає кілька автоматних пострілів. Після кількох влучень чоловік падає, але в нього продовжують стріляти, а голос за кадром нецензурно лається.

У лютому 2023 року тіла Мацієвського та двох його побратимів повернули додому. 14 лютого 2023 року Мацієвського поховали в Ніжині.

Вшанування памʼяті Героя

На честь Мацієвського було перейменовано вулиці у Ніжині, Чернігові, Краматорську, Ізюмі, селищі Гребінки.

Також йому встановили пам'ятники:

12 вересня 2023 року встановлено пам'ятник Мацієвському на території "Tsilosani" у Тбілісі, Грузія. На п'єдесталі є напис "Героям Слава!".

Памʼятник у Тбілісі

25 листопада 2023 року в місті Ніжині відкрили меморіал на честь загиблих захисників України. Центральною фігурою став бронзовий пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському.

Меморіал у Ніжині

6 грудня 2023 року воскову скульптуру героя було розміщено на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Цей памʼятник не оцінили українці через його реалістичність та скляну "халабуду" навколо.

Памʼятник у Києві

Окрім памʼятників, загиблого героя ще вшанували муралами та графіті:

30 квітня 2023 року у Києві з'явився мурал із зображенням Мацієвського та написом "Слава Україні. Героям Слава!"

Мурал у Києві

24 березня 2023 року у Рівному на території управління патрульної поліції з'явився мурал із зображенням Мацієвського.

Мурал у Рівному

25 червні 2023 року в Берліні з'явилося графіті з Мацієвським біля антитоталітарного Музею берлінського муру (Museum Haus am Checkpoint Charlie) на Фрідріхштрассе 43–45.

Графіті у Берліні

Раніше "Телеграф" писав, що мати Олександра Мацієвського розповіла, що син був налаштований не здаватися в полон живим.