"Укрнафта" ответила на обвинения о закупках у партнеров Медведчука

Руководство "Укрнафты" опровергает слухи о том, что их руководитель Сергей Корецкий мог покупать метил третичный бутиловый эфир (МБТЭ) — "присадки" для топлива — у своего бизнес-партнера, связанного с Медведчуком. По данным компании, закупленные товары не связаны с Россией, Белоруссией, Медведчуком.

Как известно, ранее политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер заявил, что в сентябре-декабре 2023 года "Укрнафта" совершила безтендерную покупку метила третичного бутилового эфира на более миллиарда гривен у швейцарской компании AGTG SA. Компания, по его словам, якобы еще в 2018-м году продавала "Укргаздобыче" другую химическую добавку — метанол, на 45% выше рыночной цены. Экспертиза доказала, заявил Шнайдер, что купленное в Роттердаме вещество действительно было произведено в РФ (ЧАО "Метафракс", ОАО "Щекиноазот") и Республике Беларусь (ОАО "Гродно Азот").

Приводим ответ "Укрнафты":

"В рамках договора по давальческой переработке в ПАО "Укрнафта" возникла потребность в закупке 25 320 тонн МТБЭ для улучшения характеристик бензина А-95, для чего произведена закупка путем запроса коммерческих предложений у 63 поставщиков в виде поправки к котировке MTBE FOB Rotterdam Platts European Markets.

В ответ получены предложения 5 поставщиков, из которых наиболее экономически выгодным признано предложение AGTG SA (Швейцария). Ценовая поправка +293$ является не переплатой или необоснованным завышением, а обычной коммерческой платой за логистику и перевалку на условиях поставки DAP ст.Кагамлицкая.

Указанный контракт и продукция никак не связаны с Россией, Белоруссией и Медведчуком. Странами производства товара являются Франция, Нидерланды, Германия, Саудовская Аравия, Великобритания.

Поставка происходила из терминала Роттердам баржами в терминалы Амстердам, Людвигсгафен и Саарбрюккенн, откуда товар перегружался в железнодорожные цистерны, следовавшие до ст. Чиерна над Тисоу (Словакия), где осуществлялся перелив в цистерны с отправлением в Полтавскую область (рисунок прилагается).

При этом ПАО "Укрнафта" также заключало контракты в 2023 году с АО "Укргаздобыча" и ВОР EUROPE SRO (Словакия).

В октябре 2023 года ОАО "Укрнафта" инициировало работу по налаживанию поставок МТБЭ напрямую от производителя Lyondell Chimie с предварительно предложенной поправкой +$8 до котировки MTBE FOB Rotterdam Platts European Marketscan. Расходы на логистику и перевалку будут составлять около $260/т. Переговоры продолжаются.

Относительно связей Сергея Корецкого и Евгения Свирского сообщаем, что связанная с Сергеем Корецким компания владеет сетью кофеен IDEALIST, в ходе развития которой Сергей Корецкий выкупил у Евгения Свирского долю его локации в БЦ Senator в размере 50% на условиях совместного использования бренда IDE. Никакого другого рода отношений у Сергея Корецкого и Евгения Свирского нет», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Сергей Корецкий и ПАО "Укрнафта" готовы ответить на любые вопросы, связанные с публикацией, и предоставить подтверждающие документы (с соблюдением обязательств о неразглашении).