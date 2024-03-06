"Укрнафта" відповіла на звинувачення про закупівлі у партнерів Медведчука

Керівництво "Укрнафти" спростовує чутки про те, що їхній керівник Сергій Корецький міг купувати метил третинний бутиловий етер — "присадки" для палива — у свого бізнес-партнера, пов'язаного з Медведчуком. За даними компанії, закуплені товари не повʼязані з Росією, Білоруссю, Медведчуком.

Як відомо, раніше політичний експерт і блогер Михайло Шнайдер заявив, що у вересні-грудні 2023 року "Укрнафта" здійснила безтендерну купівлю метилу третинного бутилового етеру на понад мільярд гривень у швейцарської компанії AGTG SA. Компанія, за його словами, нібито ще у 2018-у році продавала "Укргазвидобуванню" іншу хімічну добавку — метанол, на 45% вище за ринкову ціну. Експертиза довела, заявив Шнайдер, що куплена в Роттердамі речовина насправді була вироблена у РФ (ЧАО "Метафракс", ОАО "Щекиноазот") та Республіці Білорусь (ОАО "Гродно Азот").

Приводимо відповідь "Укрнафти":

"В рамках договору з давальницької переробки у ПАТ "Укрнафта" виникла потреба в закупівлі 25 320 тонн МТБЕ для покращення характеристик бензину А-95, для чого проведено закупівлю шляхом запиту комерційних пропозицій у 63 постачальників у вигляді поправки до котирування MTBE FOB Rotterdam Platts European Marketscan.

У відповідь отримано пропозиції 5 постачальників, з яких найбільш економічно вигідною визнано пропозицію AGTG SA (Швейцарія). Цінова поправка +$293 є не переплатою чи необґрунтованим завищенням, а звичайною комерційною платою за логістику та перевалку на умовах поставки DAP ст.Кагамлицька.

Зазначений контракт та продукція ніяк не повʼязані з Росією, Білоруссю та Медведчуком. Країнами виробництва товару є Франція, Нідерланди, Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія.

Поставка відбувалась з терміналу Роттердам баржами до терміналів Амстердам, Людвіґсгафен та Саарбрюккенн, звідки товар перевантажувався в залізничні цистерни, що слідували до ст. Чієрна-над-Тисоу (Словаччина), де здійснювався перелив у цистерни з відправленням до Полтавської області (малюнок додається).

При цьому, ПАТ "Укрнафта" також укладало контракти у 2023 році з АТ "Укргазвидобування" та ВОР EUROPE S.R.O. (Словаччина).

В жовтні 2023 року ПАТ "Укрнафта" ініціювало роботу з налагодження поставок МТБЕ напряму від виробника Lyondell Chimie з попередньо запропонованою поправкою +$8 до котирування MTBE FOB Rotterdam Platts European Marketscan. Витрати на логістику та перевалку складатимуть приблизно +$260/т. Перемовини тривають.

Стосовно звʼязків Сергія Корецького та Євгена Свірського повідомляємо, що повʼязана з Сергієм Корецьким компанія володіє мережею кавʼярень IDEALIST, в ході розвитку якої Сергій Корецький викупив у Євгена Свірського частку його локації в БЦ Senator у розмірі 50% на умовах спільного використання бренду IDEALIST. Жодного іншого роду відносин Сергій Корецький та Євген Свірський не мають", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що Сергій Корецький та ПАТ "Укрнафта" готові відповісти на будь-які повʼязані з публікацією запитання та надати підтверджуючі документи (з дотриманням зобовʼязань про нерозголошення).