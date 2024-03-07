Душила ремнем: депутат от "Слуги народа" подралась с владельцем скандального холдинга (видео)

На место происшествия очевидцы вызвали полицию

Между депутатом Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алиной Мустафаевой и владельцем холдинга, поставляющего в оккупированный Крым зарядные станции Дмитрием Никоновым, случилась перепалка. Затем словесный конфликт перерос в драку.

Соответствующие видео были опубликованы в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, что действие сначала происходит на парковке в машине Никонова. Мустафаева требовала от него, чтобы он вернул ей ее телефон.

В ролике также видно, что депутат пыталась задушить Никонова автомобильным ремнем, а тот в свою очередь звал на помощь. Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции.

После того как перепалка в автомобиле закончилась, Никонов вышел из машины и буквально шатался со стороны в сторону.

В сети отмечают, что между Дмитрием и Алиной могли произойти выяснения семейных отношений. По данным некоторых СМИ, они проживают вместе.

Кроме того, они оба играли ключевую роль в ведении бизнеса, который поддерживал коммерческие связи с РФ. Никонов является владельцем харьковского холдинга, который поставлял минимум с 2016 года зарядные станции во временно оккупированный Крым. Также стоит добавить, что Дмитрий Никонов является помощником нардепа от "Слуги народа" Куницкого Дмитрием Никоновым.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

На момент публикации данного материала ни Алина Мустафаева, ни Дмитрий Никонов не прокомментировали в своих социальных сетях произошедший инцидент.

Добавим, что Дмитрий Никонов был за рулем автомобиля Cadillac ELR 2016 года. Машина зарегистрирована на юридическое лицо с 2019 года. При запуске ценник на авто составлял 65 тысяч долларов. Сейчас его цена — от 17 999,00 $ до 25 900,00 $.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2023 года депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук избили человека посреди улицы.