Душила ременем: депутат від "Слуги народу" побилась із власником скандального холдингу (відео)

На місце події очевидці викликали поліцію

Між депутатом Харківської міськради від "Слуги народу" Аліною Мустафаєвою та власником холдингу, що постачає в окупований Крим зарядні станції Дмитром Ніконовим, сталася суперечка. Потім словесний конфлікт переріс у бійку.

Відповідні відео було опубліковано у місцевих Telegram-каналах. На кадрах видно, що дія спочатку відбувається на парковці у машині Ніконова. Мустафаєва вимагала від нього, щоб він повернув їй телефон.

У ролику також видно, що депутат намагалася задушити Ніконова автомобільним ременем, а той, у свою чергу, кликав на допомогу. Очевидці події викликали на місце працівників поліції.

Після того, як суперечка в автомобілі закінчилася, Ніконов вийшов з машини й буквально хитався з боку в бік.

У мережі зазначають, що між Дмитром та Аліною могли статися з’ясування сімейних стосунків. За даними деяких ЗМІ, вони мешкають разом.

Крім того, вони обидва відігравали ключову роль у веденні бізнесу, що підтримував комерційні зв’язки з РФ. Ніконов є власником харківського холдингу, який постачав щонайменше з 2016 року зарядні станції у тимчасово окупований Крим. Також варто додати, що Дмитро Ніконов є помічником нардепа від "Слуги народу" Куницького Дмитром Ніконовим.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

На момент публікації цього матеріалу ні Аліна Мустафаєва, ні Дмитро Ніконов не прокоментували у своїх соціальних мережах інцидент.

Додамо, що Дмитро Ніконов був за кермом автомобіля Cadillac ELR 2016 року. Машину зареєстровано на юридичну особу з 2019 року. Під час запуску цінник на авто становив 65 тисяч доларів. Зараз його ціна — від 17 999,00 $ до 25 900,00 $.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2023 року депутати України від "Слуги народу" Олександр Куніцький та Артем Дмитрук побили людину посеред вулиці.