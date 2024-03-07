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Душила ременем: депутат від "Слуги народу" побилась із власником скандального холдингу (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Автор
Між Аліною Мустафаєвою та Дмитром Ніконовим стався серйозний конфлікт Новина оновлена 07 березня 2024, 12:23
Між Аліною Мустафаєвою та Дмитром Ніконовим стався серйозний конфлікт. Фото Колаж "Телеграфу"

На місце події очевидці викликали поліцію

Між депутатом Харківської міськради від "Слуги народу" Аліною Мустафаєвою та власником холдингу, що постачає в окупований Крим зарядні станції Дмитром Ніконовим, сталася суперечка. Потім словесний конфлікт переріс у бійку.

Відповідні відео було опубліковано у місцевих Telegram-каналах. На кадрах видно, що дія спочатку відбувається на парковці у машині Ніконова. Мустафаєва вимагала від нього, щоб він повернув їй телефон.

У ролику також видно, що депутат намагалася задушити Ніконова автомобільним ременем, а той, у свою чергу, кликав на допомогу. Очевидці події викликали на місце працівників поліції.

Після того, як суперечка в автомобілі закінчилася, Ніконов вийшов з машини й буквально хитався з боку в бік.

У мережі зазначають, що між Дмитром та Аліною могли статися з’ясування сімейних стосунків. За даними деяких ЗМІ, вони мешкають разом.

Крім того, вони обидва відігравали ключову роль у веденні бізнесу, що підтримував комерційні зв’язки з РФ. Ніконов є власником харківського холдингу, який постачав щонайменше з 2016 року зарядні станції у тимчасово окупований Крим. Також варто додати, що Дмитро Ніконов є помічником нардепа від "Слуги народу" Куницького Дмитром Ніконовим.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

На момент публікації цього матеріалу ні Аліна Мустафаєва, ні Дмитро Ніконов не прокоментували у своїх соціальних мережах інцидент.

Додамо, що Дмитро Ніконов був за кермом автомобіля Cadillac ELR 2016 року. Машину зареєстровано на юридичну особу з 2019 року. Під час запуску цінник на авто становив 65 тисяч доларів. Зараз його ціна — від 17 999,00 $ до 25 900,00 $.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2023 року депутати України від "Слуги народу" Олександр Куніцький та Артем Дмитрук побили людину посеред вулиці.

Теги:
#Україна #Скандал #Бійка #Депутат #Дмитро Никонов