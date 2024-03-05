Макрон созывает лидеров Запада на разговор об усилении помощи Украине: подробности

Западные лидеры обсудят, среди прочего, усиление поставок артиллерийских снарядов для ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал европейских лидеров трусами и заявил, что необходимо усилить поддержку Украины. Для обсуждения более конкретных шагов он запланировал онлайн-встречу с Генсеком НАТО и министрами обороны других стран, чтобы "продемонстрировать единый фронт".

Об этом сообщает Reuters. Видеозвонок состоится в четверг, 7 марта после того, как Макрон столкнулся с негативной реакций Запада на его слова об отправке солдат НАТО в Киев.

Президент Франции заявил во время встречи с эмигрантами, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, потому что приближается момент "в Европе, когда будет уместно не быть трусом".

"Франция и Чехия хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю (в Европе). Что некоторые державы, которые стали неудержимыми, каждый день расширяют свою угрозу нападения на нас и даже больше. И нам придется жить в соответствии с историей и мужеством, которого она требует", — заявил Эммануэль Макрон.

В Париже на 26 февраля была запланирована конференция с участием министров и высокопоставленных дипломатов примерно из 28 стран. Однако после высказываний президента Франции о том, что военные НАТО могут воевать в Украине против России, встреча была отложена до видеозвонка.

"Последующие дебаты лишь частично отражают реальность дискуссии в Париже и не должны затмевать нашу коллективную решимость поддержать Украину", — говорится в приглашении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В видеозвонке также примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, которых не пригласили на запланированную 26 февраля встречу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также примет участие в видеозвонке.

На встрече рассмотрят пути ускорения предоставления военной помощи Украине. В частности, речь пойдет об ускорении производства и поставок артиллерийских боеприпасов, которых критически не хватает ВСУ. А во время своего выступления во вторник президент Франции еще раз подчеркнул, что придерживается планов при поддержке Канады, Дании и других стран профинансировать быструю закупку боеприпасов у третьих стран для Украины. Какой вклад Франция внесет в эту инициативу Макрон не уточнил, но открыл возможность использовать для этого европейские фонды.

"Мы поддерживаем эту инициативу и готовы внести в нее свой вклад", — сказал Макрон.

Кроме того, западные лидеры обсудят организацию системы, которая бы позволила союзникам улучшить способы опустошения своих запасов боеприпасов и создать новые варианты для средних и ракеты дальнего действия.

В приглашении также указано, что партнеры хотят обсудить оказание Украине помощи в сфере киберзащиты, разминирования, обеспечения безопасности на границе с Беларусью, а также координации производства и обслуживания оборудования в Украине. При этом "не становясь самим участниками конфликта".

В приглашении на видеоконференцию не сказано о том, что будет обсуждаться вопрос отправки в Украину небоевых войск, хотя во Франции и считают это возможным.

"Еще одна область, которая будет обсуждаться, — это поддержка стран, которым напрямую угрожает Россия, в частности, соседней с Украиной Молдовы. Три дипломата заявили, что президент Молдовы Майя Санду будет в четверг в Париже для отдельных переговоров с Макроном", — передает Reuters.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД Франции думают о победе России в войне с Украиной. Союзники Украины считают, что запад должен добиться поражения России.