Укр

"Відсіч" продолжает обучение по боевому применению дронов при содействии Favbet

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
"Відсіч" продолжает обучение по боевому применению дронов при содействии Favbet Новость обновлена 07 марта 2024, 16:18

Центр "Відсіч" при содействии Favbet проводит курс по боевому применению БпЛА для украинских военнослужащих, говорится в сообщении центра.

Специалисты центра работают с разными подразделениями ВСУ, а программу подготовки адаптируют под реальные потребности бойцов на передовой.

В феврале при содействии Favbet команда "Відсічі" провела для учеников центра новый курс, посвященный боевому обеспечению работы подразделений с использованием БпЛА разных типов.

Слушатели курса изучают основы использования БпЛА и специфику их боевого применения.

В частности, технические особенности применения разных комплексов, средства коммуникации и безопасность применения на поле боя, тактические приемы при использовании БпЛА.

А также тактику прикрытия работы, маскировку и фортификацию, топографию и гаджеты на поле боя, ведение воздушной разведки и организацию взаимодействия подразделений ВСУ на поле боя и в тылу.

"Также по просьбе бойцов мы провели небольшой тренинг с психологической составляющей. У людей действительно очень сильная усталость и проблемы в семьях. К сожалению, не все выдерживают такое давление. Подготовка прошла с максимальным эффектом, парни довольны, что для нас является огромной наградой", — поделились представители ОС "Відсіч".

Партнерство Favbet и ОС "Відсіч" — часть системных усилий группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation по поддержке украинской армии.

На сегодня сумма помощи Силам обороны Украины уже составляет более 300 млн грн. При содействии компании и фонда ВСУ и в целом Силы обороны получили более 280 автомобилей и более 650 дронов разного типа.