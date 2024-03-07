Новый владелец Брокард связан с российским олиграхом Владимиром Потаниным

Новый владелец "Брокард" Philippe Benacin имеет связи с российским олигархом Владимиром Потаниным через кипрский офшор. Об этом сообщает аналитик ОО "Антикоррупционный Блокпост" Роман Портянко.

"Philippe Benacin владеет офшорами Nevioco Holdings Limited и Indenon Holdings Limited с уставным фондом по 2,5 тыс. евро, через которые контролирует бизнес с оборотом 3,5 млрд грн. Секретарем в Indenon после покупки в июле 2022 года была компания ABC Grandeservus Limited. Согласно информации НАПК, она принадлежит другу путина и одному из самых богатых россиян Владимиру Потанину. Против последнего введены санкции в Украине, США, против его фирмы — нет. ABC руководит кипрская семья Циридесов, которая помогает обходить запреты подсанкционным российским олигархам, включая Виктора Вексельберга и Аркадия Ротенберга", — сообщает Роман Портянко.

Он напомнил, что связи с россиянами у Philippe Benacin прослеживаются по бизнесу уже достаточно давно.

"В частности он дружит с той же Татьяной Володиной, которая в россии владеет "Л'Этуаль". В 2019 году он посещал москву по приглашению Володиной. До полномасштабной войны компания Philippe Benacin являлась крупнейшим поставщиком парфюмерии для российской сети. По данным СМИ, после 24 февраля 2022 года ничего не изменилось, французские духи продолжают радовать россиян", — сообщил аналитик.

"Директором в Indenon Holdings Limited указана KATERINA CHATZIKONSTANTA (Екатерина Хатзиконстанта), являющаяся директором других кипрских компаний, связанных с российскими олигархами. Одной из этих компаний является PETROVAX OVERSEAS LIMITED. В россии работает крупная фармацевтическая компания Petrovax. Это компания группы Интеррос, которая принадлежит самому богатому человеку россии, упомянутому выше Владимиру Потанину", — отмечает Портянко.

По словам аналитика Романа Портянко, с начала полномасштабного вторжения в Украину запрещено осуществлять продажу копаний, в которых среди бенефициаров присутствуют граждане россии. Кабинет министров принял постановление под № 187, которым запрещена любая продажа активов граждан россии на территории Украины. Соответственно продажа компании "Брокард" россиянкой Татьяной Володиной была противозаконной.

"Однако компания ООО "Брокард-Украина", которой владела россиянка Татьяна Володина, смогла продать и юридически оформить свою компанию на француза Philippe Benacin, без согласия Антимонопольного комитета Украины", — пишет Роман Портянко.

Ранее АМКУ приступил к рассмотрению по признакам совершения компанией "Philippe Benacin Holding" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. По словам экспертов, это может быть этапом в легализации соглашения по "Брокарду".