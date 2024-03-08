Украл 6 тысяч евро и убегал от копов полями: ученик на Волыни "свистнул" деньги у своего учителя

Школьник причастен к ряду подобных преступлений

На Волыни в Рожищенской общине ученик одной из сельских школ обворовал своего учителя, похитив из его кошелька 6000 евро и 600 долларов. Сейчас ситуация находится под всесторонним расследованием.

Об этом сообщает местное издание "Конкурент" со ссылкой на самого учителя и информацию от правоохранителей. Парень проник в кабинет и, открыв сумку учителя, присвоил содержимое его кошелька.

Представительница Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук проинформировала, что размер материального ущерба достиг более 6000 евро и 600 дол. Следственно-оперативная группа полиции 1 марта прибыла в школу. Увидев их, ученик сбежал полями. Однако полицейские обнаружили беглеца.

В ходе следственно-оперативных действий выяснилось, что школьник причастен к ряду подобных преступлений.

По словам директора школы, ситуация "находится под всесторонним расследованием", и все соответствующие меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством и школьным уставом. Также будут реализованы необходимые воспитательные и правовые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области судили школьника за просмотр порно на уроке. Но в суд ни юноша, ни его родители не явились.