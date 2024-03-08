Вкрав 6 тисяч євро та тікав від копів полями: учень на Волині "свиснув" гроші у свого вчителя

Школяр причетний до низки подібних злочинів

На Волині у Рожищенській громаді учень однієї із сільських шкіл обікрав свого вчителя, викравши з його гаманця 6000 євро та 600 доларів. Нині ситуація "перебуває під всебічним розслідуванням".

Про це повідомляє місцеве видання "Конкурент" із посиланням на самого вчителя та інформацію від правоохоронців. Хлопець проник до кабінету і, відкривши сумку вчителя, привласнив вміст його гаманця.

Речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук поінформувала, що розмір матеріальної шкоди сягнув понад 6000 євро та 600 дол. Слідчо-оперативна група поліції 1 березня прибула до школи. Побачивши правоохоронців, учень втік від них полями. Однак поліцейські знайшли втікача.

Під час слідчо-оперативних дій з'ясувалося, що школяр причетний до низки подібних злочинів.

За словами директора школи, ситуація "перебуває під всебічним розслідуванням", і всі відповідні заходи будуть вжиті відповідно до чинного законодавства та шкільного статуту. Також будуть реалізовані необхідні виховні та правові заходи задля недопущення схожих інцидентів у майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині судили школяра за перегляд порно на уроці. Але у суд ані хлопець, ані його батьки не з’явилися.