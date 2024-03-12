На Харьковщине экс-военкоматчики во время комендантского часа воровали газ: могли поджечь район

Правоохранители подозревают, что у них могли быть и другие сообщники

В Харьковской области бывшие военкоматчики, пользуясь комендатским часом, украли газа из труб на несколько сотен тысяч гривен. Кроме того, была опасность, что фигуранты вообще могут пустить на воздух окружающий район.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. По её данным, речь идет о четырех экс-сотрудниках РТЦК. Организатором преступной группы является бывший стрелок-гранатометчик отделения охраны военкомата, а другими членами были его коллеги сослуживцы из того же ТЦК.

Их противоправная деятельность заключалась в похищении нефтепродуктов, находящихся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно и беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты с помощью специального оборудования совершали кражи газового конденсата. В итоге подозреваемые украли данного продукта у филиала "Укргаздобычи" на сумму более 400 тысяч гривен.

Кроме того, отмечается в материале, действия злоумышленников могли привести к аварии, пожару, значительному загрязнению окружающей среды, повлечь за собой гибель людей или другие тяжелые последствия.

"Следствие продолжается. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности возможных подельников подозреваемых. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

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