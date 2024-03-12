На Харківщині ексвійськкоматчики під час комендантської години крали газ: могли підпалити район

Правоохоронці підозрюють, що у них могли бути інші спільники

На Харківщині колишні військкоматники, користуючись комендатською годиною, вкрали газу з труб на кілька сотень тисяч гривень. Крім того, була небезпека, що фігуранти взагалі можуть пустити в повітря навколишній район.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. За її даними, йдеться про чотирьох ексспівробітників РТЦК. Організатором злочинної групи був колишній стрілець-гранатометник відділення охорони військкомату, а іншими членами були його колеги товариші по службі з того ж ТЦК.

Їхня протиправна діяльність полягала у викраденні нафтопродуктів, що знаходяться у магістральних трубопроводах Харківської області. Користуючись можливістю вільно та безперешкодно пересуватися під час комендантської години, фігуранти за допомогою спеціального обладнання чинили крадіжки газового конденсату. У результаті підозрювані вкрали цього продукту у філії "Укргазвидобування" на суму понад 400 тисяч гривень.

Крім того, наголошується в матеріалі, дії зловмисників могли призвести до аварії, пожежі, значного забруднення навколишнього середовища, спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки.

"Триває слідство. Правоохоронці проводять заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності можливих спільників підозрюваних. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині жінка крала квіти у полеглих захисників.