Украли у украинской армии: нардеп сказал, сколько денег потеряла Украина из-за блокады границы поляками

Все деньги, которые потеряла Украина из-за блокады, фактически были украдены у армии

В феврале 2023 года украинский бюджет недополучил из-за блокады украинской границы так называемыми протестующими более 8 млрд гривен, а за все время фермерских протестов – более 20 млрд гривен. Эти деньги поляки фактически украли у украинской армии, потому что компенсировать утраченное никакой международной помощью невозможно.

Об этом сказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в эфире "Украинской правды". Он напомнил, что армия сейчас финансируется, в том числе, за счет таможенных платежей и налогов.

"Это деньги, которые мы можем использовать на военные нужды. У нас сегодня последний день февраля, очень легко посчитать, сколько в феврале стоила нам блокада. План, который ставился для таможни до начала блокировки границ, был 47,5 млрд гривен. К сожалению, в первую очередь из-за блокады границ, мы получили за весь февраль 39,5 млрд гривен. То есть на 8 млрд меньше поступило в украинский бюджет", – отметил он.

Железняк добавил, что такая же ситуация была в декабре 2023 года. В январе, когда границы были разблокированы, таможня показала по прибылям значительный прирост. Таким образом, за декабрь прошлого и за февраль этого года Украина потеряла более 20 миллиардов гривен, которые поляки фактически украли у воюющей украинской армии.

По словам Железняка, такую ситуацию мы уже имели в декабре. В то же время в январе, когда была разблокирована граница, был зафиксирован "значительный прирост по таможне".

"Почему это важно? Потому что эти деньги мы не можем перекрыть даже за счет международной помощи, мы не можем перекрыть за счет каких-либо других кредитов. Это то, что забрали не просто из государственного бюджета, это то, что забрали непосредственно в армии", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина должна возить зерно через Черное море, а не через Польшу, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он хочет, чтобы торговые ограничения между действующими до полномасштабного российского вторжения странами были восстановлены.

Напомним, в последнее время во время так называемых протестов польских фермеров участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами. Например, 24 февраля в Польше снова рассыпали украинское зерно.

25 февраля произошла самая масштабная диверсия: поляки повредили 8 вагонов с украинской кукурузой и высыпали зерно на колее. Из 8 вагонов высыпалось до 180 тонн кукурузы, большую часть собрали, но 30 тонн придется утилизировать.

За украинское зерно, высыпанное из грузовых вагонов на пути, будут платить те, кто его рассыпал. Повреждение частной собственности в любой цивилизованной стране – это нарушение законодательства.