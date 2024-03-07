Спускала деньги на казино и наркотики: в Киеве псевдо-волонтер украла 1,2 миллиона на "помощи военным"

Злоумышленнице удалось обмануть доверчивых украинцев на огромную сумму

В столице правоохранителям удалось разоблачить серийную мошенницу, которая прикидывалась псевдо-волонтером и регулярно организовывала "сборы" на помощь украинским защитникам. Все полученные средства девушка тратила на онлайн-казино и наркотики.

Аферистке может грозить тюремное заключение на срок до трех лет. Подробнее о деятельности столичной мошенницы рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что 26-летняя жительница Киева регулярно организовывала в соцсетях благотворительные "сборы". Мошенница использовала фейковые аккаунты и каждый раз придумывала новую цель для срочного сбора денег.

В частности средства "собирались" для приобретения автомобилей для нужд украинских защитников, а также на лечение тяжело раненых военных. Все полученные от доверчивых украинцев деньги мошенница присваивала себе. Девушка тратила "донаты" на онлайн-казино, наркотики и прочие "развлечения".

Стоит отметить ,что злоумышленнице удалось "собрать" более 1,2 миллиона гривен.

На данный момент следствию удалось установить личности трех пострадавших от действий аферистки, однако их количество может быть значительно больше. Расследование по делу продолжается.

Аферистке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Злоумышленницу задержали

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что юная киевлянка выдавала себя за волонтера и собирала деньги "для детей сирот". Аферистка "прикрывалась" названием известного благотворительного фонда, а все полученные деньги она тратила на собственные нужды.