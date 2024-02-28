В Киеве члены ОПГ украли амуницию и одежду для ТрО на миллионы гривен (видео)
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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
В Киеве разоблачили преступную группировку, члены которой организовала масштабную схему по присвоению и продаже амуниции одной из бригад столичной ТрО. Из военной части массово вывозили имущество и далее реализовывали его по заниженным ценам.
В состав ОПГ входили не только военнослужащие, но и гражданские лица. О подробностях задержания злоумышленников рассказали в пресс-службе ГБР.
В столице действовала преступная группировка, которая похищала в одной из воинских частей ТрО амуницию, комплекты одежды, обувь, бронежилеты и тому подобное. Все украденное свозилось в гараж, который переоборудовали под своеобразный склад.
Злоумышленники срезали бирки с продукции, которые указывали что имущество является собственность ВСУ и не предназначено для продажи другим лицам. После этого все имущество распродавалось через интернет по демпинговым ценам — все товары сбывались со "скидкой" практически в 50% от реальной стоимости.
Организатором ОПГ оказался гражданский, который имел "связи" с военнослужащим одной из столичных частей. Таким образом в состав группировки входили гражданские лица и военнослужащие.
Злоумышленники были задержаны "на горячем" во время попытки продажи очередной партии военного имущества на сумму более 2 миллионов гривен.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружилиу злоумышленников большое количество комплектов зимней и летней одежды, обуви, обмундирования, бронежилетов, касок и так далее.
Все имущество было похищено из воинской части и должно было быть реализовано в скором времени по бросовым ценам.
По предварительным данным, злоумышленники успели похитить вещей как минимум на 3,6 миллионов гривен. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.
Организатору и всем членам ОПГ сообщили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование по этому делу продолжается.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что директор киевского предприятия наживался на форме для военных. Своими действиями он нанес бюджету ущерб в размере более 25 миллионов гривен.