Чтобы не уничтожил доказательства: суд принял очередное решение по делу подозреваемого в коррупции Романа Гринкевича

Фигуранты дела могли нанести государству ущерб более чем на 934 миллиона гривен

Одного из участников дела о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины Романа Гринкевича, сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, ранее задержанного при попытке дать взятку, оставили под стражей до 17 апреля. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева.

Об этом сообщает "Суспільне". Вместе с этим отмечается, что суд уменьшил размер залога до 469 млн гривен с первоначальных 500 млн.

"Отец Романа, Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, брюк, рубашек. Роман вошел в преступную организацию и руководил ею. Они нанесли материальный ущерб на сумму 934 млн грн. Пока не проведен весь комплекс действий. Если Гринкевич будет за стенами СИЗО, он будет уничтожать доказательства, уничтожать оригиналы документов и будет влиять на свидетелей, перевозивших товары водителей", — заявил прокурор Александр Ливчук во время судебного заседания, пишет издание.

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Адвокаты подозреваемого выступали против продолжения меры пресечения, которая, кстати, должна была закончиться 17 марта. В частности, адвокат Андрей Гуджал отметил, что "с электронным браслетом еще никто не убежал" и просил для Гринкевича более мягкую меру пресечения.

Сам Роман Гринкевич заявил, что подозрение необоснованно, а также отметил, что не собирается скрываться от следствия. Кроме того, подозреваемый в коррупции пожаловался, что его "закрыли в СИЗО с нереальным залогом".

"Прошу применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", — сказал во время выступления в суде Роман Гринкевич.

В конце концов суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и оставил Романа Гринкевича под стражей до 17 апреля. При этом размер залога уменьшили до 469 млн. гривен. Адвокаты Гринкевича заявили, что будут подавать апелляцию.

Ранее "Телеграф" подробно писал о деле Гринкевичей. Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был одним из самых крупных поставщиков Министерства обороны.