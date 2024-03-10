Ректор Украинского католического университета Тарас Добко оценил слова Папы Римского о "белом флаге" для Украины

Мои вопросы к Папе Франциску и государству Ватикан:

1) Если человечество находится на грани третьей мировой войны, которая, по словам Папы, уже продолжается частично (piecemeal) в формате разных локальных войн на разных континентах, если мировая архитектура безопасности посыпалась, если мы стали ближе к ядерной катастрофе из-за шантажистских угроз российского режима применить оружие массового уничтожения, почему не слышно попытки собрать мировой форум или другие инициативы мирового уровня по представлению и лидерству Ватикана для обсуждения миростроения, новой архитектуры безопасности и норм международного права, ядерного разоружения и т.д.?

2) Если уже третий год продолжается самая большая и самая кровавая после Второй мировой война в Европе и все больше стран в разные способы вовлечены в эту войну, если ей не видно быстрого конца, если в этой войне чистое зло проявилось без стыда и с убеждением о своей безнаказанности, если агрессор убивает невинных людей, похищает детей, расстреливает пленных и стирает с лица земли целые города, то почему до сих пор нет ключевого папского документа о длительном и справедливом мире — энциклики, апостольской экзортации или послания, — чтобы его обсуждал весь мир, изучали во всех семинариях и католических университетах (Fratelli Tutti с 2020 года требует серьезного дополнения в контексте этой войны); почему не слышно о создании аналитических и экспертных центров по представлению Ватикана для обсуждения нового международного правопорядка и инфраструктуры безопасности?

3) Если идеология "Русского мира", проработанная Русской православной церковью, стала причиной и оправданием геноцидальных мессианских планов и действий путинского режима, если РПЦ беззастенчиво поддерживает военную агрессию и освящает уничтожение украинцев и украинской культуры, если РПЦ благословляет идеологию рашизма и прикрывается именем Христа для оправдания рашистских преступлений в Украине, так почему до сих пор по инициативе Ватикана не состоялся общехристианский мировой форум для осуждения этой уродливой инструментализации Евангелия и компрометации христианства?

Такое лидерство и пророческий голос Святейшего Отца, а не призывы о белом флаге пока не поздно…, мы ожидаем в условиях мирового кризиса, который может перерасти в мировую катастрофу. Для инициатив такого масштаба мы должны мобилизовать наших друзей и партнеров в католическом мире. Не только мир, но и вся Католическая Церковь должна сделать выводы о трагическом опыте войны против человечности на украинской земле.

Источник: пост Добко в Facebook