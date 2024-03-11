Украина официально "разочарована" словами Папы Римского: представителя Ватикана вызвали в МИД

В Украине выразили протест из-за слов главы католической церкви

Украина вызывала представителя Святого престола в Министерство иностранных дел из-за высказывания Папы Римского Франциска о "белом флаге". Там объяснили, что наша страна хочет мира, но он должен быть справедливым.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, 11 марта Апостольский нунций Висвальдас Кульбокас был вызван на разговор из-за высказываний понтифика, которые уже стали причиной скандала.

"Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что расценивают слова понтифика как легализацию права сильного и поощрение к дальнейшему нарушению норм международного права. Вместо этого Украина хотела бы услышать от Папы Римского сигналы к мировому сообществу о необходимости немедленно объединиться для обеспечения победы добра над злом.

Также там предложили Франциску в своих обращениях апеллировать к агрессору, а не к жертве.

"В украинском внешнеполитическом ведомстве особо отметили, что наше государство, как никто другой, стремится к миру. Этот мир должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским", — добавили в МИД.

Напомним, Папа Римский Франциск на днях сказал, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, Киеву следует договориться о прекращении войны так как "сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры".

Это заявление подвергли критике как в руководстве Украины, так и многие лидеры стран Запада.

Пресс-служба Ватикана попыталась объяснить слова понтифика и заявила, что он не говорил о капитуляции Украины, а имел в виду необходимость мирных переговоров между Киевом и Москвой.