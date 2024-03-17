Не только работники ТЦК: кто в Украине может вручать повестки

В случае неявки по вызову в ТЦК на гражданина может быть наложен штраф

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанным продолжают вручать повестки и делать это могут лишь несколько категорий людей. Речь идет не только о сотрудниках ТЦК.

Специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, кто может вручать повестки военнообязанным. Об этом пишет ZN.UA.

Отмечается, что выдавать повестки могут на улице, в общественных заведениях, на блокпосте или в других местах – вполне законно, поскольку место вручения повесток никак не регламентировано законодательством, а потому вручить повестку могут где угодно.

Вручать повестки их могут:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий или организаций, работодатели;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

"Следует помнить – на блокпостах повестку могут вручить только лица, указанные выше, выполняющие эти функции согласно закону", — говорят адвокаты.

Отмечается, что сотрудники полиции и подразделений террорбороны не могут вручать повестки, но могут сопровождать вышеуказанных лиц.В случае, если военнообязанным отказывается расписываться за получение повестки, ответственное лицо должно составить акт об отказе от получения повестки и направить его в военкомат.

Украинцам также напомнили, что в случае неявки по вызову в ТЦК на гражданина может быть наложен штраф от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему повестку могут вручать повторно. Названы пять основным причин.