Не только работники ТЦК: кто в Украине может вручать повестки
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В случае неявки по вызову в ТЦК на гражданина может быть наложен штраф
Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанным продолжают вручать повестки и делать это могут лишь несколько категорий людей. Речь идет не только о сотрудниках ТЦК.
Специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, кто может вручать повестки военнообязанным. Об этом пишет ZN.UA.
Отмечается, что выдавать повестки могут на улице, в общественных заведениях, на блокпосте или в других местах – вполне законно, поскольку место вручения повесток никак не регламентировано законодательством, а потому вручить повестку могут где угодно.
Вручать повестки их могут:
- сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий или организаций, работодатели;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов.
"Следует помнить – на блокпостах повестку могут вручить только лица, указанные выше, выполняющие эти функции согласно закону", — говорят адвокаты.
Отмечается, что сотрудники полиции и подразделений террорбороны не могут вручать повестки, но могут сопровождать вышеуказанных лиц.В случае, если военнообязанным отказывается расписываться за получение повестки, ответственное лицо должно составить акт об отказе от получения повестки и направить его в военкомат.
Украинцам также напомнили, что в случае неявки по вызову в ТЦК на гражданина может быть наложен штраф от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему повестку могут вручать повторно. Названы пять основным причин.