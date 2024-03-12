Сначала проверьте: как отличить правильно заполненную повестку от незаконной
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ТЦК и СП могут несколько визуально менять повестку
В Украине продолжается обязательная мобилизация мужчин от 18 до 60 лет, пригодных к несению военной службы. Уже несколько месяцев работники ТЦК вручают повестки в усиленном режиме, но этот документ должен отвечать определенным нормам.
"Телеграф" расскажет вам как выглядит правильно заполненная повестка согласно постановлению Кабинета министров № 1478. Она обязательно должна иметь личную подпись лица о ее получении.
Правильно оформленная повестка должна содержать:
- название "ПОВЕСТКА";
- фамилия, имя и отчество военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи повестки.
Заметим, что ТЦК и СП могут слегка визуально менять повестку. Если же это не влияет на ее содержание, то такая повестка вполне законна. Но в случае нарушения внесения сведений или их отсутствия военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.
Вручать повестки могут:
- представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;
- представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
- руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
- управляющие многоквартирных домов.
Заметим, что проникновение в жилище лица без его согласия с целью вручения повестки незаконно. Поэтому уполномоченные органы обязаны исполнять свои обязанности в обозначенных законом местах.
Ранее "Телеграф" писал, какая категория украинцев может законно отказаться от повестки. Юрист дал подробный ответ.