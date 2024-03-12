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Сначала проверьте: как отличить правильно заполненную повестку от незаконной

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация Новость обновлена 12 марта 2024, 12:29
Мобилизация. Фото Коллаж

ТЦК и СП могут несколько визуально менять повестку

В Украине продолжается обязательная мобилизация мужчин от 18 до 60 лет, пригодных к несению военной службы. Уже несколько месяцев работники ТЦК вручают повестки в усиленном режиме, но этот документ должен отвечать определенным нормам.

"Телеграф" расскажет вам как выглядит правильно заполненная повестка согласно постановлению Кабинета министров № 1478. Она обязательно должна иметь личную подпись лица о ее получении.

Правильно оформленная повестка должна содержать:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • фамилия, имя и отчество военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • дату выдачи повестки.

Заметим, что ТЦК и СП могут слегка визуально менять повестку. Если же это не влияет на ее содержание, то такая повестка вполне законна. Но в случае нарушения внесения сведений или их отсутствия военнообязанный имеет полное право от нее отказаться.

Вручать повестки могут:

  • представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;
  • представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
  • управляющие многоквартирных домов.

Заметим, что проникновение в жилище лица без его согласия с целью вручения повестки незаконно. Поэтому уполномоченные органы обязаны исполнять свои обязанности в обозначенных законом местах.

Ранее "Телеграф" писал, какая категория украинцев может законно отказаться от повестки. Юрист дал подробный ответ.

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#Мобилизация #Повестка #ТЦК