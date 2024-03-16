На улицах ТЦК ловить не будут? В новом законопроекте о мобилизации есть электронные повестки — что это

Есть несколько уважительных причин для неявки в ТЦК и СП после получения повестки

В новом законопроекте по мобилизации есть положения о введении электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста для ведения учета ТЦК. Туда будут присылать повестки и это будет считаться равнозначным вручению повестки в руки.

"Телеграф" рассказывает, как это будет происходить в случае принятия законопроекта. Днем вручения повестки будет считаться либо день ее вручения под расписку, либо день, когда ТЦК получил уведомление о доставке такой повестки в электронный кабинет военнообязанного.

При этом, если повестка отправлена в электронный кабинет позже 17:00, она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправки. Это не будет зависеть от того, когда в ТЦК поступит уведомление о доставке повестки.

Есть несколько уважительных причин для неявки в ТЦК и СП после получения повестки (как под роспись, так и электронной). Среди них — препятствия стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или смерть родственника.

Как сообщал "Телеграф", спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин пояснил, что на самом деле в Украине уже пять лет вводится электронная база данных для хранения информации относительно призывников, военнообязанных и резервистов. Она называется "Оберіг".