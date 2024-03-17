Не лише працівники ТЦК: хто в Україні може вручати повістки

У разі неявки на виклик у ТЦК на громадянина може бути накладений штраф

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язаним продовжують вручати повістки та робити це можуть лише кілька категорій людей. Йдеться не лише про співробітників ТЦК.

Фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери" розповіли, хто може вручати повістки військовозобов’язаним. Про це пише ZN.UA.

Наголошується, що видавати повістки можуть на вулиці, у громадських закладах, на блокпості чи в інших місцях – цілком законно, оскільки місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством, а тому вручити повістку можуть будь-де.

Вручати повістки можуть:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств чи організацій, роботодавці;

керівники навчальних закладів;

керуючі багатоквартирних будинків.

"Слід пам’ятати – на блокпостах повістку можуть вручити лише особи, зазначені вище, які виконують ці функції згідно із законом", — кажуть адвокати.

Зазначається, що співробітники поліції та підрозділів терорборони не можуть вручати повістки, але можуть супроводжувати вищевказаних осіб.

Українцям також нагадали, що у разі неявки на виклик у ТЦК на громадянина може бути накладений штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому повістку можуть вручати повторно. Названо п’ять основних причин.