Зеленский жестко высказался про Путина и выборы в России: "Заболел властью и делает все, чтобы править вечно"

Выборы в России нелегитимные

Российский диктатор Владимир Путин имитирует выборы для того, чтобы продолжать оставаться у власти, однако его место на скамье подсудимых в Гааге.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения, уже всем в мире понятно, что глава Кремля "заболел на власть" и "делает все, чтобы править вечно".

"Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил все страны, их лидеров и международные организации, которые называют вещи своими именами. Также он отметил, что все сделанное путинскими солдатами на территории Украины должно иметь справедливую отплату.

"Он боится больше всего одного – справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге – именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", — подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что согласно результатам первых экзит-полов Путин вполне ожидаемо набирает более 87% голосов, а потому будет править Россией еще один срок.

Как сообщалось ранее, россияне хотят запустить новую волну мобилизации сразу после выборов. В соответствии с их планами в строй планируют поставить около 300 тысяч человек, в том числе и с оккупированных территорий.