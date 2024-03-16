"Загубили талант": несовершеннолетняя фаворитка Путина сходила на выборы президента РФ (видео)

Юная спортсменка поддерживает главу Кремля

17-летняя фигуристка Камила Валиева рассказала, что сходила на выборы президента РФ. Недавно спортсменка публично поддержала главу Кремля Владимира Путина.

О своем походе на выборы несовершеннолетняя Камила рассказала на своем telegram-канале. Фигуристка после дисквалификации за допинг охотно помогает российским властям.

"Сегодня в нашей стране очень важный день – голосование за президента России. Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию. Все было организовано на высшем уровне – быстро, понятно и удобно.

В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле, потому что выборы – это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!" – написала фигуристка.

В сети раскритиковали Камилу за поддержку Путина. Один из пользователей отметил, что власти РФ сделали все, чтобы загубить карьеру Валиевой в фигурном катании.

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки, в пробе которой был обнаружен запрещенный триметазидин.

Выступление Валиевой на ОИ в Пекине

После Игр в Пекине Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок, из-за чего юную спортсменку стали называть "новой фавориткой" главы Кремля.

В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге команда ОКР осталась с "бронзой". С этим не согласна канадская сторона, команда которой заняла 4-е место в Пекине.

В феврале 2024 года Валиева засветилась рядом с Путиным на открытии "Игр Будущего" в Казани. В Кремле подтвердили, что президент РФ лично поддерживает фигуристку.