Люди, несмотря на давление власти, сопротивляются

В России продолжаются выборы президента РФ. Вчера, 16 марта, в московских Химках, был забросан коктейлями Молотова микроавтобус полиции.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Информационное Сопротивление". Такие явления становятся системными, но о них российские власти и силовики предпочитают не говорить и не сообщать об этом.

Кроме того, в Архангельской области попытались сжечь избирательный участок. Там местные жители, как могут, сопротивляются выборам. Патриоты попытались сжечь избирательный участок в Няндомском районе. Неизвестный со словами "Продолжение следует" бросил "коктейль Молотова" в здание, где расположен избирательный участок.

Также во временно оккупированном Симферополе проходят так называемые выборы президента России. На избирательных участках не обошлось без приключений – девушка облила зеленкой ящик для голосования.

Правоохранители задержали хулиганку и даже завели на нее уголовное дело "о препятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", идет расследование. Девушка, по предварительным данным, оказалась неврологом Красноперекопской больницы.

Аналогичные инциденты с зеленкой произошли и в городах на территории России, а именно в Москве, Воронеже, Карачаево-Черкесии и Ростове. Виновники уже задержаны и их допросят в ближайшее время, им грозит до 5 лет лишения свободы. Кстати, некоторым виновникам 58 и 66 лет, но среди испортивших урны есть и молодежь.

В Белгороде, где в последнее время ежедневно раздаются взрывы, пытались взорвать избирательный участок. По данным РосСМИ, некоторые даже пришлось закрыть.

Ранее "Телеграф" писал, что российские добровольцы обратились к Путину. Они призвали его задуматься о судьбах жителей Белгородской области, где они удерживают позиции в течение нескольких суток.