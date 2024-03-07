Зеленский подписал Указ об увольнении в запас срочников: когда это будет и кого касается

Перевозка срочников должна быть с соблюдением требований безопасности

Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Отмечается, что увольнение в запас состоится в апреле – мае 2024 года.

Соответствующий Указ №149/2024 уже обнародован на сайте президента. Строковиков уволят в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

"Во исполнение пункта 71 главы ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" уволить в апреле – мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых, установленный частью первой статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", истек во время действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 "О введение военного положения в Украине", утвержденным Законом Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года № 2102-ІХ, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в документе.

Перевозка срочников с соблюдением требований безопасности возложена на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Отмечается, что будет обеспечена перевозка по заявкам Минобороны Украины и МВД. Проведение расчетов за эти перевозки должно быть согласно действующим тарифам.

Также в Указе указано, что настоящим документом определены такие Указы, что утратили силу:

Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 года № 687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году";

Указ Президента Украины от 11 апреля 2022 г. № 230/2022 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 г. № 687/2021";

Указ Президента Украины от 30 сентября 2022 г. № 678/2022 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 29 декабря 2021 г. № 687/2021".

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что в феврале Зеленский подписал законопроект о демобилизации срочников. Желающие остаться в армии смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины.